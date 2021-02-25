Вышла обновлённая версия программы CleanMyMac X с поддержкой процессора Apple M1

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Украинская компания MacPaw выпустила обновлённую версию приложения CleanMyMac X. Оно получило новый дизайн и поддержку процессора Apple M1.

Как сообщают разработчики, программа для оптимизации работы Mac-компьютеров CleanMyMac X получает самое большое визуальное обновление с 2018 года, когда вышла четвертая версия программы. Обновлённый дизайн сочетается со стилем новой macOS Big Sur. Сообщается об обновлении цветовой гаммы, внедрении новых микроанимаций и упрощении элементов интерфейса.

Вместе с тем, обновлённая версия программы CleanMyMac X специально оптимизирована для процессоров Apple M1. По словам разработчиков, после создания версии с поддержкой этого чипа они провели сравнение скорости сканирования различных модулей. При этом обнаружилось, что при небольших объёмах данных скорость сканирования для различных модулей выросла на 5-15%. Кроме того, работа приложения в нативном режиме позволяет эффективнее использовать ресурсы чипа M1. В итоге это влияет на быстродействие всей системы, более эффективное использование оперативной памяти и меньший расход заряда батареи.

Обновление программы бесплатно и доступно для версии CleanMyMac X на сайте MacPaw и в Setapp. Обновление для CleanMyMac X в Mac App Store будет доступно позже.