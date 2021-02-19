Вышла первая предварительная версия Android 12 для Android TV с новым интерфейсом в стиле Google TV





Компания Google выпустила предварительную версию Android 12 для разработчиков, благодаря чему можно оценить грядущие новшества в мобильной ОС. Ознакомиться с подробным перечнем нововведений можно в следующем материале, а сейчас остановимся на предварительной версии Android 12 для Android TV.

Обычно Google выпускает первую предварительную версию Android TV через несколько месяцев после выхода предварительной основной версии Android для разработчиков. Но в этом году компания решила сменить подход и предоставила обе предварительные версии одновременно. Этот шаг должны оценить разработчики, так как теперь у них будет больше времени для оптимизации своих приложений Android TV для Android 12. Кроме того, это также может сыграть значительную роль в ускорении внедрения платформы и приложений.

К сожалению, пока что Google не спешит делиться подробностями о том, какие именно новшества появятся в Android 12 для Android TV. Учитывая, что предварительная версия уже доступно для разработчиков, можно ожидать появления первых подробностей уже в ближайшие дни. Как сообщалось ранее, интерфейс платформы Android TV получит много общего в плане интерфейса с Google TV. Вероятно, речь идёт о том же новом интерфейсе, который дебютировал в Google Chromecast с Google TV в прошлом году.

Разработчики могут перейти по следующей ссылке, чтобы загрузить образы системы для ADT-3 Developer Kit. На данный момент предварительная версия доступна только для ADT-3 Developer Kit. Получить его можно, перейдя по этой ссылке.

Источник: xda-developers