Вышло обновлённое приложение «Повітряна тривога»: добавлены все области и территориальные общины, версия для Huawei

Разработчики приложения «Повітряна тривога» сообщили о выходе обновления, существенно улучшающего его возможности. Напомним, это приложение предназначено для информирования о начале и окончании воздушной тревоги.

Ранее информирование проходило в пределах области. Версия 2.0 позволяет выбрать отдельные города и территориальные общины. В настоящее время в приложении доступны все 1470 общин Украины. Также разработчики добавили все области Украины.

Кроме того, разработчики добавили в «Повітряна тривога» проверку статуса воздушной тревоги в выбранной области непосредственно в приложении. Вместе с тем увеличена продолжительность сигнала о тревоге до 30 секунд, а звук сигнала об отбое тревоги изменён на более спокойный. Также добавлены ответы на Часто задаваемые вопросы (FAQ) и внесены исправления, обеспечивающие более стабильную работу приложения. Обновлён и дизайн приложения.

Как сообщают разработчики, пользователям, ранее уже установившим приложение «Повітряна тривога», необходимо обновить его вручную до версии 2.0 или установить заново. Также необходимо обязательно активировать автообновление приложений на смартфоне.

Вместе с тем в дополнение к версиям для iOS и Android разработчики также создали версию для устройств производства Huawei.

В настоящее время приложение «Повітряна тривога» загрузило уже более 2 млн пользователей.

Источник: ajax