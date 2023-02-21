Вышло ядро Linux 6.2 с поддержкой Apple Silicon, Intel Arc Graphics и NVIDIA RTX 30

Линус Торвальдс представил стабильную версию ядра Linux 6.2. Это первый крупный выпуск ядра в 2023 году.

Linux 6.2 приходит на смену Linux 6.1 в качестве ядра 2022 LTS и будет поддерживаться как минимум до конца 2026 года. Ожидается, что многие исправления из Linux 6.2 будут перенесены обратно в Linux 6.1.

В Linux 6.2 появилась стабильная поддержка графических решений Intel Arc Graphics (DG2/Alchemist). Также улучшена работа драйвера Intel On Demand для процессоров Xeon Scalable 4-го поколения Sapphire Rapids. Появилась предварительная поддержка графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 30 серии Ampere. И ещё была расширена поддержка чипов Apple M1 Pro / M1 Max / M1 Ultra.

Дополнительно сообщается, что в свете появления спекулятивной атаки Retbleed было произведено объединение Call Depth Tracking для улучшения производительности на ПК со старыми процессорами Intel поколения Skylake. Вместе с тем в ядре реализованы различные улучшения драйверов файловой системы, безопасности и стабильности. Загрузить новое ядро Linux 6.2 можно с сайта kernel.org.

Как ожидается, ядро Linux 6.2 станет основой грядущих дистрибутивов Ubuntu 23.04 и Fedora 38. А в конце апреля должна появиться следующая версия Linux 6.3.

Источник: phoronix