Вышли наушники Sony LinkBuds Clip: до 37 часов автономности за $230

Sony расширила линейку беспроводных наушников и представила очередную модель — LinkBuds Clip. Они заметно отличаются от классических устройств. Это открытые наушники с клипсой, которые не вставляются в ушной канал и не охватывают ухо. Вместо этого они фиксируются на ухе, как кафф или ювелирное украшение, позволяя слушать музыку, не отсекая окружающие звуки.

Sony LinkBuds Clip используют открытую конструкцию open-ear, поэтому пользователь слышит музыку и одновременно остается в курсе того, что происходит вокруг — движение транспорта, объявления или разговоры рядом. По словам производителя, такая «всегда открытая» конструкция лучше подходит для длительного ежедневного использования, ведь нет необходимости останавливать воспроизведение или вынимать наушник, чтобы услышать собеседника.

Наушники размещаются на внешней части уха с помощью С-образной рамки. Sony отмечает, что такая форма уменьшает усталость ушей, особенно во время долгого ношения. В комплекте также есть сменные насадки для лучшей фиксации — они помогают адаптировать посадку под разную форму ушей.

Sony не является первой компанией, которая экспериментирует с клипсовым дизайном. Подобный подход уже использовали Bose Ultra Open Earbuds и Bose Ultra Open Earbuds и Moto Buds Loop от Motorola. Впрочем, Sony решила предложить собственную интерпретацию этого формфактора в рамках популярной серии LinkBuds.

Чтобы сделать открытую конструкцию более практичной, Sony сделала акцент на программных возможностях. LinkBuds Clip предлагают три режима прослушивания: Standard для музыки, Voice Boost для лучшей четкости речи в шумных местах и Sound Leakage Reduction для тихих сред, чтобы уменьшить утечку звука. Через приложение Sony Sound Connect доступны 10-полосный эквалайзер, апскейлинг DSEE, поддержка многоточечного Bluetooth и сенсорное управление.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Для звонков LinkBuds Clip сочетают датчик костной проводимости с ИИ-алгоритмами шумоподавления. Sony заявляет, что это помогает четко передавать голос даже в шумной среде. Автономность наушников достигает до 37 часов вместе с зарядным кейсом. Быстрая зарядка обеспечивает около часа воспроизведения после трех минут подключения к питанию. Защита IPX4 позволяет не волноваться из-за пота или легкого дождя.

Беспроводные наушники Sony LinkBuds Clip уже поступили в продажу в черном, бежево-сером, зеленом и лавандовом цветах. Цена составляет $229,99.

Источник: androidauthority