Sony анонсировала WH-1000XM6 ─ флагманские беспроводные наушники с 12 микрофонами за $450

Sony продолжает развивать свою линейку полноразмерных беспроводных наушников с шумоподавлением. Компания подготовила уже шестое поколение в этой линейке WH-1000XM6. И хотя новая модель стала еще лучше, стоит она теперь также больше.

Новые наушники получили 30-мм драйверы с куполом из композитного карбона и новой конструкцией звуковой катушки. Также обновлена система преобразования цифрового сигнала в аналоговый — теперь она лучше предвидит и оптимизирует цифровые шумы и быстрее реагирует на резкие изменения в музыке.

Sony заявляет, что WH-1000XM6 предлагают еще большую четкость и детализацию звука, чем предыдущая версия. К настройке аудио подключились профессиональные звукоинженеры из мировых студий — Sterling Sound, Battery Studios и Coast Mastering. Производитель обещает «студийную точность звучания» — как будто вы слушаете музыку так, как ее задумывал автор.

Новинка поддерживает популярные кодеки SBC, AAC, LDAC и новый LC3. Также есть фирменная технология апскейлинга DSEE Extreme и 360 Reality Audio для создания объемного звука. Новый режим Cinema Upmix может превращать стереозапись в пространственное звучание. Есть разъем для передачи аналогового аудио через кабель, но по-прежнему отсутствует цифровой аудиовыход через USB-C — в отличие от, скажем, AirPods Max.

Шумоподавление — главная «фишка» серии, и здесь также есть прогресс. Sony WH-1000XM6 получили сразу 12 микрофонов и новый процессор шумоподавления QN3 HD, который работает в семь раз быстрее, чем предыдущий QN1 из XM5. Это позволяет новой системе Adaptive NC Optimizer еще эффективнее и быстрее подстраиваться под окружающие звуки.

Конструкция драйвера также обновлена с фокусом на еще лучшее подавление шумов. Режим Auto Ambient Sound, который автоматически регулирует уровень пропуска внешних звуков, также стал лучше по сравнению с предыдущей моделью.

Sony обещает и улучшенное качество звонков благодаря микрофонам с формированием луча на основе искусственного интеллекта, которые лучше изолируют ваш голос от фонового шума.

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Вдобавок ко всему наушники WH-1000XM6 имеют обновленный дизайн. Дужка стала шире, чтобы меньше давить на голову, и теперь она асимметричная — легче найти, где лево, а где право. Шарнир стал более гибким, поэтому чашки снова можно сложить внутрь — как это было в ранних поколениях. Это удобно для транспортировки. Батарея обеспечивает до 30 часов автономной работы с активным шумоподавлением.

Цена Sony WH-1000XM6 составляет $450, что на $50 больше, чем XM5 (которые в свою очередь были на $50 дороже XM4). Наушники доступны в трех цветах с матовым покрытием: черный, платиново-серебристый и синий Midnight Blue. В комплекте идет новый кейс с магнитной застежкой.

Сейчас WH-1000XM5 можно найти за 350 долларов, а WH-1000XM4 — за $300. Поэтому если не хочется переплачивать за новейшие функции и возможности, предыдущие версии выглядят привлекательными кандидатами на покупки.

Sony WH-1000XM6 — это логическая эволюция популярной серии: улучшенный звук, еще лучшее шумоподавление, более комфортный дизайн и новые «умные» фишки. Да, наушники стали дороже, но для тех, кто хочет максимум качества в одном устройстве — это вариант, который стоит рассмотреть. А если хочется сэкономить, WH-1000XM5 и XM4 до сих пор остаются отличными альтернативами.

Источник: gsmarena