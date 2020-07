Выставка CES 2021 будет проходить в «полностью цифровом формате»

Организация Consumer Technology Association заявила, что грядущая выставка потребительской электроники CES 2021 меняет формат. Вместо традиционной многолюдной выставки мероприятие будет носить «полностью цифровой формат».

Совсем недавно – в июне – организация Consumer Technology Association заявляла, что будущая выставка CES 2021 будут проходить вживую в Лас-Вегасе. Напомним, традиционно выставка CES проводится в начале января и служит местом презентации многих новинок в сферах потребительской электроники и компьютерной техники. Но теперь планы организаторов изменились.

В апреле этого года появилась версия, что выставка CES 2020 способствовала распространению коронавируса. На этом мероприятии собралось около 182 тыс. участников со всего мира, и большинство из них находились в ограниченном пространстве выставочных залов в непосредственной близости друг от друга, не надевая маски.

Way to make the right call three months later, folks. pic.twitter.com/fBYs13Nnec

— Russell Holly (@russellholly) July 28, 2020