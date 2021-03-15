Выставленные на показ в киевском MOYO геймерские ноутбуки ASUS использовались для майнинга Ethereum
О курьезе с майнингом Ethereum на витринных ноутбуках в киевском магазине MOYO рассказала Маргарита Назаренко на своей страничке в Facebook.
Инцидент произошел в ТРЦ Dream Town. В магазине девушка прикоснулась рукой к одному из игровых ноутбуков ASUS демонстрировавшихся в торговом зале розничного магазина MOYO, после чего, по ее словам, едва не обожгла себе руку. Свернув окно видеоплеера, на рабочем столе показалось запущенное ПО для добычи популярной криптовалюты Ethereum.
MOYO.ua вам норм майнити на тестових ноутах прямо в магазині?
Гуляли сьогодні з хлопцем в ТРЦ Dream Town . Як завжди…
Опубліковано Marharyta Nazarenko Пʼятниця, 12 березня 2021 р.
По словам Маргариты Назаренко, быстрая проверка других геймерских ноутбуков позволила убедиться, что и другие витринные модели тоже используются для несанкционированной добычи криптовалюты. Автор поста упомянула только ASUS, но, вероятно, ситуация не ограничивается только этим брендом.
Как так получилось, что витринные ноутбуки магазина MOYO в киевском ТРЦ Dream Town вовсю используются для добычи криптовалюты, пока неизвестно. Но, вероятно, без предприимчивого сотрудника или сотрудников здесь не обошлось.
Представитель MOYO в комментарии к публикации Маргариты Назаренко заявил, что инцидент уже расследуется отделом безопасности компании. В комментариях отметился также украинский офис ASUS, выразив свою обеспокоенность ситуацией и пообещав поспособствовать выявлению и наказанию виновных.