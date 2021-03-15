Выставленные на показ в киевском MOYO геймерские ноутбуки ASUS использовались для майнинга Ethereum

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О курьезе с майнингом Ethereum на витринных ноутбуках в киевском магазине MOYO рассказала Маргарита Назаренко на своей страничке в Facebook.

Инцидент произошел в ТРЦ Dream Town. В магазине девушка прикоснулась рукой к одному из игровых ноутбуков ASUS демонстрировавшихся в торговом зале розничного магазина MOYO, после чего, по ее словам, едва не обожгла себе руку. Свернув окно видеоплеера, на рабочем столе показалось запущенное ПО для добычи популярной криптовалюты Ethereum.