Walmart выбросит физические копии Starfield, если их не приобретут по 3 цента до 5 февраля

Несмотря на то, что количество игроков в Starfield превысило 13 млн еще в прошлом году, похоже, мало кто из них заинтересован в физической копии игры. Торговая сеть Walmart прекратит продажу физических копий Starfield в течение следующих нескольких недель. К конечной дате 5 февраля 2024 цену физической копии Starfield сбросят до ничтожных 3 центов.

Впрочем, неофициальная информация, об этом говорят несколько источников в сети X – но независимо друг от друга и ссылаясь на внутренние документы компании, фото которых прилагаются. По состоянию на понедельник, 22 января, физическая копия Starfield все еще продается за $69,89 в онлайн-магазине Walmart.

I saw this memo earlier as well (not through these same exact screenshots) — Walmart will prep to remove Starfield Xbox physical copies from their stores but you could get very lucky and get it for 3 cents on Monday (the memo says the system will block the purchase) https://t.co/LUBIq0sbaq — Wario64 (@Wario64) January 19, 2024

Starfield вышла в сентябре 2023 года и быстро собрала миллионы пользователей. Однако со временем отзывы об игре у Steam упали до умеренно отрицательных. Главное, что вменяют игре – пустые просторы планет и однообразный геймплей.

Продажи медиа на физических носителях неуклонно сокращались в течение многих лет. Ранее сообщалось, что Best Buy прекратил продажу DVD и Blu-ray с фильмами. Похоже, физические игры получат похожую судьбу в Walmart. С годами даже аппаратное обеспечение Microsoft стало более ориентированным на цифровые игры. Обновленную Xbox Series X, данные о которой появились в прошлом году, Microsoft назвала «волшебно полностью цифровой», что огорчило пользователей Reddit.

В 2023 году прибыль от компьютерных игр на 99% состояла из цифровых копий. На консолях 17% дали игры на физических носителях.

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Источник: Windows Central