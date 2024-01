Walmart выбросит физические копии Starfield, если их не приобретут по 3 цента до 5 февраля

Несмотря на то, что количество игроков в Starfield превысило 13 млн еще в прошлом году, похоже, мало кто из них заинтересован в физической копии игры. Торговая сеть Walmart прекратит продажу физических копий Starfield в течение следующих нескольких недель. К конечной дате 5 февраля 2024 цену физической копии Starfield сбросят до ничтожных 3 центов.

Впрочем, неофициальная информация, об этом говорят несколько источников в сети X – но независимо друг от друга и ссылаясь на внутренние документы компании, фото которых прилагаются. По состоянию на понедельник, 22 января, физическая копия Starfield все еще продается за $69,89 в онлайн-магазине Walmart.

I saw this memo earlier as well (not through these same exact screenshots) — Walmart will prep to remove Starfield Xbox physical copies from their stores but you could get very lucky and get it for 3 cents on Monday (the memo says the system will block the purchase) https://t.co/LUBIq0sbaq

— Wario64 (@Wario64) January 19, 2024