Автор кооперативного мода для Starfield прекратил разработку: «эта игра – долбаный трэш»

Робб Бриссинк с никнеймом Cosideci отказался разрабатывать для Starfield аналог популярного мода Skyrim Together. Он считает, что «эта игра – долбаный трэш» и отказывается «вкладывать сердце и душу в моды для такой посредственной игры».

2023 год неожиданно оказался годом Baldur’s Gate 3 и легко забыть, что никто не думал, что будет именно так. Многие надеялись на то, что самой большой и лучшей игрой года станет долгожданная Starfield от Bethesda, первая новая серия от студии за десятилетие и ее первая однопользовательская ролевая игра после мегапопулярной Skyrim 2011 года.

Skyrim – игра с самым большим количеством модификаций в истории. Только на Nexus Mods можно найти более 130 тыс. модов. Учитывая, что Starfield широко воспринимался как «Skyrim в космосе», ожидалось, что игру ожидает что-то подобное. Да, создано уже более 6000 модификаций, но продолжится ли эта тенденция? Последние события свидетельствуют, что модеры теряют интерес к Starfield.

Один из главных создателей Skyrim Together объявил довольно жестким языком, что не собирается делать мод. Skyrim Together – мод, позволяющий играть в кооперативе до 30 игроков, достаточно качественный и популярный. Skyrim Together Reborn (последняя версия мода) имеет более миллиона загрузок. Проект Skyrim Together в целом настолько масштабен, что другие авторы создают для него модификации.

Робб Бриссинк был одним из кодеров, работавших над Starfield Together. В канале моды на Discord он объявил, что прекращает разработку.

«Когда игру выпустили, я был вовлечен, как и многие люди, но, вероятно, по другим причинам… Я перенес около 70% кода Skyrim Together в Starfield Together. Была только одна проблема: эта игра – долбанный трэш. Я не понимал этого, пока не начал играть в эту проклятую игру через неделю после запуска».

Он называет геймплей «скучным», «мягким» и говорит, что главным преимуществом игр Bethesda является исследование интересного живого мира, который «полностью отсутствует» в Starfield.

«Я не буду продолжать разработку Starfield Together. Я не собираюсь вкладывать сердце и душу в моды для такой посредственной игры, как эта. Я начал работу над Starfield Together, но Starfield – это задница («but Starfield is ass»), поэтому я прекратил над этим работать».

Один из комментаторов удачно заметил: «Я никогда не задумывался, что [принцип] «модеры исправят игру» работает только тогда, когда модеры ХОТЯТ исправить игру».

Код мода сделают открытым, любой из коллектива разработчиков или других модеров сможет по желанию продолжить работу.

Источник: PC Gamer