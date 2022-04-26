Warner Bros. и Джей Джей Абрамс работают над фильмом по Hot Wheels

Студия Bad Robot Джей Джей Абрамса сотрудничает с Warner Bros над созданием фильма по Hot Wheels в формате live-action с участием живых актеров — еще один признак, что у Mattel серьезные планы относительно кинобизнеса.

В прессрелизе будущий проект описывается как демонстрация «одного из самых горячих и красивых в мире автомобилей, грузовиков-монстров и мотоциклов». Комментируя сотрудничество, исполнительный продюсер Mattel Films Робби Бреннер не предоставила никаких подробностей сюжета, но намекнула на то, что новая киноадаптация нацелена на широкий круг фанатов Hot Wheels.

«Как мировой лидер в сфере автомобильной культуры, Hot Wheels из поколения в поколение вселяет дух соперничества в автолюбителей. Фанаты всех возрастов вот-вот отправятся в важнейшую поездку своей жизни с невероятно талантливыми командами Bad Robot Джей Джей Абрамса и Warner Bros. Pictures, чтобы превратить легендарную франшизу Hot Wheels в увлекательную историю для большого экрана». Робби Бреннер продюсер Mattel Films

Дата начала съемок и дата выхода фильма по Hot Wheels пока неизвестна.

В отличие от будущего фильма о Барби от Mattel, к которому уже присоединилось несколько звезд и где есть центральный персонаж для создания связных нарративов, деталей по Hot Wheels — фильму о гоночных автомобилях — мало и воображению здесь особенно негде разгуляться. Но Hot Wheels с одинаковым успехом может стать солидным фильмом, особенно если Warner Bros. и Mattel создадут проект, который станет ответом на франшизу Fast & Furious / «Форсаж» от Universal.