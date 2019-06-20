Waymo, Nissan и Renault договорились о совместной разработке сервиса беспилотной доставки пассажиров и грузов в Японии и Франции

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Разработчик систем автономного управления автомобилями Waymo и альянс автопроизводителей Renault-Nissan-Mitsubishi подписали соглашение о партнерстве, в рамках которого стороны будут исследовать аспекты запуска сервиса беспилотной доставки пассажиров и грузов в Японии и Франции.

На первом этапе партнеры будут совместно изучать коммерческие, правовые и нормативные аспекты будущего транспортного сервиса на основе беспилотных автомобилей. Финальной целью станет создание и запуск коммерческой службы беспилотной транспортировки в Японии и Франции, где расположены штаб-квартиры автопроизводителей Nissan и Renault.

В будущем, при благоприятном развитии событий, партнеры собираются расширить покрытие сервиса и на другие рынки (интересно, что из списка потенциальных рынков второй волны исключен Китай, что может указывать на отдельное партнерство Waymo с местными компаниями).

Напомним, что Waymo и Renault-Nissan-Mitsubishi вели переговоры о партнерстве в сфере беспилотных автомобилей и сервисов такси начиная с февраля текущего года. В результате Waymo, которая до этого официально сотрудничала с Fiat Chrysler Automobiles и Jaguar Land Rover, сможет укрепить свои позиции на рынках, где продукция Renault-Nissan-Mitsubishi занимает более выгодные позиции (а это, как минимум, Европа и Япония).

Источник: Waymo, Renault