Waymo и Renault-Nissan-Mitsubishi ведут переговоры о партнерстве в сфере беспилотных автомобилей и сервисов такси

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Японское издание Nikkei сообщило, что компания Waymo и альянс автопроизводителей Renault-Nissan-Mitsubishi собираются подписать договор о партнерстве, основной целью которого станет улучшение беспилотных технологий и запуск новых служб автономных такси.

Речь идет о реальном полноценном сервисе, который подразумевает не только оснащение одной или нескольких моделей брендов Renault, Nissan и Mitsubishi необходимыми сканерами и радарами, но и о создании онлайн-системы вызова, бронирования и оплаты услуг беспилотных такси.

Данное партнерство может оказаться весьма полезным для обеих структур. Waymo, которая до этого официально сотрудничала с Fiat Chrysler Automobiles и Jaguar Land Rover, сможет укрепить свои позиции на рынках, где продукция Renault-Nissan-Mitsubishi занимает более выгодные позиции (а это, как минимум, Европа и Япония). В свою очередь, франко-японский альянс сможет сэкономить средства на R&D, переняв у Waymo часть технологических решений для беспилотных автомобилей.

По данным источников Nikkei, обсуждение будущего проекта находится на финальной стадии и уже весной партнеры объявят о нем официально. На запрос СМИ компании ответили, что не комментируют слухи, однако напрямую их так и не опровергли — в любом случае, ждать потенциального анонса остается совсем немного.

Напомним, что в декабре прошлого года компания Waymo запустила в США первую коммерческую службу беспилотных такси Waymo One, а уже в текущем году объявила о строительстве в Детройте новой крупной фабрики по переоборудованию автомобилей в беспилотники.

В свою очередь, альянс Renault-Nissan-Mitsubishi договорился о партнерстве с Google (частью которого является Waymo), в результате чего c 2021 года его автомобили получат новую инфотейнмент систему на основе Android.

Источник: Engadget