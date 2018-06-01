Waymo заказала 62 тысячи минивэнов Chrysler Pacifica для своей службы беспилотных такси, первые экземпляры поставят уже в конце 2018 года

В январе текущего года американаская компания Waymo объявила о покупке «нескольких тысяч» минивэнов Chrysler Pacifica Hybrid. Подобная формулировка намекала на то, что эти тысячи можно будет пересчитать по пальцам одной (максимум двух) рук, однако на самом деле все оказалось куда серьезнее. Сегодня представители Fiat Chrysler Automobiles обяъвили, что поставят стартапу Waymo 62 тысячи минивэнов для служб беспилотных такси, при этом первые экземпляры попадут к заказчику уже в конце 2018 года.

В 2016 году компания Waymo приобрела всего 100 таких минвэнов, затем спустя некоторое время расширила свой автопарк на еще 500 экзмепляров Chrysler Pacifica. Интересно, что столь масштабное сотрудничество с Fiat стало уже вторым в этом году. Ранее было заключено стратегическое партнерство с Jaguar, согласно которому первые беспилотные электромобили Jaguar I-Pace выйдут на дороги уже в текущем году, при этом постепенно их количество в сервисе Waymo вырастет до 20 тыс. штук.

Отметим, что Waymo заказывает у Fiat Chrysler стандартные автомобили, на которые затем самостоятельно устанавливает сканеры, камеры и радары, необходимые для работы системы автономного управления. Специалисты компании разработали автономную систему вождения четвертого уровня (не требует внимания водителя к процессу управления) еще в ноябре 2017 года. В декабре того же года Waymo объявила о запуске в Финиксе (США) сервиса полностью автономных такси на основе минивэнов Chrysler Pacifica Hybrid.

Напомним, что недавно самоуправляемый автомобиль Waymo попал в аварию в Аризоне, однако в этом нет его вины, так как спровоцировал столкновение другой автомобиль, вылетевший на встречную полосу.

Источник: InsideEV’s