Waymo снова глючит: роботакси заблокировало скорую, которая направлялась на место массовой стрельбы

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Waymo знову глючить: роботаксі заблокувало швидку, яка прямувала на місце масової стрілянини

Беспилотное такси Waymo заблокировало скорую помощь, которая направлялась на место массовой стрельбы в Остине, штат Техас. Инцидент подтвердили службы экстренной помощи и представители Waymo.


На видеозаписи инцидента, распространяющейся в сети, видно, как такси Waymo стоит поперек дороги, блокируя проезд машине скорой помощи с включенными проблесковыми маячками. Вместо того чтобы освободить путь, автомобиль без водителя несколько раз движется на месте, после чего водитель скорой решает дать задний ход и выбрать другой маршрут.

«Беспилотный автомобиль остановился в этом районе, когда наши экипажи реагировали на сегодняшнюю стрельбу, и он ненадолго помешал доступу одной скорой. Офицер на видео придерживался установленного протокола для разрешения ситуации и быстро переместил транспортное средство, чтобы подразделения ATCEMS могли продолжить работу», — заявила пресс-секретарь Austin-Travis County EMS Криста Стедмен изданию Axios.

Компания Waymo, принадлежащая Google, сообщила СМИ, что не будет предоставлять заявление по этому поводу. После нескольких минут нерешительности — возможно, пока он ждал инструкции от удаленного оператора — роботакси наконец съезжает с дороги и заезжает на паркинг.

«Давай же! Езжай!» — слышно, как один из наблюдателей подгоняет беспилотный автомобиль.

Waymo в последнее время переживает определенную волну негативного PR, и эта новая ошибка только усилит вопрос о способности роботакси реагировать на непредсказуемые дорожные ситуации, которые выходят за пределы их обычного обучения, особенно учитывая то, что Waymo считается лидером в сфере автономных транспортных средств.


Роботаксі Waymo заблокувало швидку, яка прямувала на місце масової стрілянини
Данные: Х

В прошлом году, в декабре, десятки автомобилей Waymo в Сан-Франциско сошли с ума во время общегородского отключения электроэнергии, блокируя дороги и скапливаясь на перекрестках, где не работали светофоры. Дополнительные споры возникают из-за сообщения, что роботакси Waymo тогда проезжали мимо остановленных школьных автобусов, когда дети выходили из них.

Роботаксі Waymo заблокувало швидку, яка прямувала на місце масової стрілянини
Данные: Х

Как Национальное управление безопасности дорожного движения, так и Национальный совет по безопасности транспорта начали отдельные расследования десятков сообщений о нарушении. Менее чем через неделю после объявления расследования NTSB Waymo признала, что один из ее автомобилей сбил и ранил ребенка возле начальной школы в Санта-Монике, Калифорния.

«Такой тип сценария — это то, к чему мы готовимся. Ситуация была решена быстро без значительного влияния на оказание медицинской помощи или общие операции реагирования», — сказала Стедмен изданию Axios.

Этот последний инцидент также не первый случай, когда роботакси вмешались в работу правоохранителей. В прошлом году одно из них было замечено, как проехало через место активного полицейского противостояния. Другие заставляли полицию останавливать их за неадекватную езду. Похоже, что проблем с Waymo достаточно, чтобы первых реагировщиков обучали, как обращаться с ними. Waymo, кстати, оплачивает это обучение.

«Це лайно мене не випускає!»: у багажнику безпілотного таксі Waymo жінка знайшла людину

Источник: Futurism

