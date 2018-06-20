Waymo, Uber, Ford, Toyota и другие объединились, чтобы изучить влияние беспилотных автомобилей на рынок труда

В будущем ожидается, что профессия «водитель» может утратить свою ценность. Миллионы рабочих мест таксистов, дальнобойщиков и обычных развозчиков еды и прочих товаров будут ликвидированы. Компании, которые продвигают концепцию беспилотных автомобилей и имеют непосредственное отношение ко всему этому, не хотят показаться совсем уж бездушными. В частности, Ford, Toyota, Daimler, Waymo, Uber, Lyft, FedEx и организация American Trucking Association объединились для создания группы Partnership for Transportation Innovation and Opportunity (PTIO) с целью недопущения подобной проблемы.

«Забота о безопасности рабочих и общества – самое главное для PTIO. Безопасное развёртывание технологии [автономного вождения] имеет основополагающее значение для обеспечения лучших возможностей для трудоустройства, поэтому мы планируем привлекать различные заинтересованные стороны к сотрудничеству», – сказал исполнительный директор группы Морин Вестфаль (Maureen Westphal).

По данным Бюро статистики труда (США), более 3,8 млн человек работают в сфере транспорта. Если быть точным, управляют транспортными средствами. Наиболее распространенная профессия в 29 штатах США – водитель грузовика. В ней заняты около 1,7 млн человек. Эксперты полагают, что именно грузовики станут первым полностью автономным транспортом. По прогнозам Goldman Sachs Economics Research, на пике массового использования беспилотных автомобилей, рынок начнёт терять до 300 тыс. рабочих мест ежегодно.

Чем же будет заниматься PTIO? Сначала группа изучит влияние и возможные последствия беспилотных автомобилей на рабочие места, а затем – перспективы использования человеческого труда при переходе на новую экономику с автономным транспортом. Что интересно, в 2016 году некоторые участники новосозданной группы PTIO, включая Ford, Uber и Lyft, образовали другую коалицию с целью отстаивания безопасного движения беспилотных транспортных средств.

Источник: The Verge