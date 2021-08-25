Waymo запустил в Сан-Франциско сервис беспилотных такси в тестовом режиме [видео]





Стартап Waymo объявил о запуске в тестовом режиме службы беспилотных такси в Сан-Франциско. Жители этого калифорнийского города уже могут подать заявку на участие в программе Waymo One Trusted Tester. После подтверждения компанией тестировщики смогут вызвать электрокроссовер Jaguar I-PACE с беспилотной системой Waymo Driver пятого поколения.

На этапе тестирования на водительском месте беспилотника будут присутствовать инженеры Waymo, которые смогут взять на себя управление в случае непредвиденных обстоятельств. В целом программа Waymo One Trusted Tester используется компанией для сбора данных в условиях, максимально приближенных к реальным коммерческим. Начиная с 2017 года стартап осуществил десятки тысяч автономных поездок, однако начиная с сегодняшнего дня в них смогут поучаствовать не только сотрудники компании и испытатели, а и обычные жители города.

Для вызова беспилотного такси необходимо установить фирменное приложение Waymo One и выбрать необходимый маршрут передвижения, который находится в пределах зоны обслуживания. После бесплатной поездки приложение предложит оставить обратную связь, оценив поездку и указав дополнительные комментарии, которые позволят сделать сервис лучше. Особое внимание уделят пассажирам в инвалидных колясках, так как их обслуживание автономными такси требует дополнительных действий со стороны системы. При этом условия участия в программе запрещают пользователям делиться опытом использования со СМИ.

Отметим, что Сан-Франциско стал вторым городом США, в котором заработала полноценная тестовая программа автономных такси Waymo — первым был Финикс (Аризона).

Источник: The Verge, Waymo