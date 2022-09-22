Weld card: В Украине запустили платёжную карту для расчётов криптовалютой

Банк Unex Bank, компания Mastercard и финтех-стартап Weld Money запустили в Украине криптовалютную платёжную карту weld card, позволяющую рассчитываться криптовалютой за товары и услуги везде, где доступны безналичные оплаты.

Weld card – это цифровая платёжная карта на базе Debit Mastercard, которая привязана к криптовалютному кошельку на платформе Weld Money. Карту можно добавить в Apple Pay, Google Pay и рассчитываться криптовалютой за товары и услуги без необходимости пользователю самостоятельно конвертировать ее в обычную (фиатную) валюту. В настоящее время weld card позволяет рассчитываться стейблкоином USDT, а вскоре будут добавлены другие криптовалюты, включая Bitcoin.

Чтобы оплатить покупки с помощью weld card, владельцу нужно приложить смартфон или умные часы (с поддержкой Apple Pay, Google Pay) с цифровой картой к POS-терминалу. При онлайн покупках можно традиционно ввести данные карты на сайте магазина. После этого банк проведёт расчётную операцию в гривне, а эквивалент использованной клиентом гривневой суммы списывается с криптовалютного баланса пользователя на платформе Weld Money. Конвертация криптовалюты происходит в автоматическом режиме, никакие дополнительные комиссии с пользователя не взимаются. Кроме того, владельцы weld card могут снимать наличные деньги в банкоматах, поддерживающих технологию бесконтактной оплаты.

Оформление виртуальной карты происходит онлайн на платформе Weld Money. При этом используются современные технологии верификации и идентификации клиентов, имплементированные Unex Bank, согласно действующему законодательству Украины, а именно – Дія, Дія.Підпис. Весь процесс занимает около 15 минут. Оформить карточку weld card могут граждане Украины старше 21 года. Выпуск цифровой карты – бесплатный. Дополнительно клиенты могут заказать выпуск физической пластиковой карты в отделении Unex Bank.