WiTricity купила у Qualcomm более 1500 патентов и заявок на патенты, касающихся технологий беспроводной зарядки электромобилей

Американская компания WiTricity, которая специализируется на беспроводной зарядке электромобилей, приобрела технологию Qualcomm Halo. Обе компании не раскрывают подробностей сделки, однако известно, что последняя в конечном счёте станет миноритарным акционером WiTricity. Это даст возможность WiTricity получить доступ к более 1500 патентам на беспроводные зарядные устройства, а также патентным заявкам, благодаря которым технология беспроводной зарядки может стать отраслевым стандартом для электромобилей.

Будучи подразделением MIT (Массачусетский технологический институт), WiTricity создала систему, которая предусматривает использование стационарной площадки, передающей энергию посредством электромагнитной индукции в приёмник, установленный в нижней части электромобиля. Прототип такой системы мощностью от 7,7 до 11 кВт, разработанный в партнёрстве с General Motors, был продемонстрирован в 2016 году. Тогда компания объявила, что беспроводная зарядка может быть установлена на парковках и в гаражах, а сама технология совместима с любой моделью или платформой электромобиля. Вскорости WiTricity заключила соглашения с Toyota и поставщиком GM Delphi, а среди желающих инвестировать в разработку оказались компании Intel и Foxconn.

В свою очередь Qualcomm в рамках сделки стоимостью несколько миллионов долларов приобрела технологию Halo в Оклендском университете в 2011 году. На текущий момент компания работает над системой динамической подзарядки электромобилей — Dynamic Electric Vehicle Charging (DEVC), которая позволяет электрокарам получать энергию непосредственно в движении. Для этого в дорожном полотне встраиваются специальные передатчики, а в днище автомобиля — приёмники.

WiTricity и Qualcomm чётко наметили курс для преодоления одной и той же проблемы: зависимость отрасли от использования зарядных станций ручного типа управления и различных портов. Обе компании готовы приступить к тестированию новой унифицированной беспроводной зарядной платформы и нацелены на широкое внедрение её для электромобилей следующего поколения.

Источник: Engadget