WSJ: Telegram отказывается от публичной продажи токенов TON

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Сервис обмена сообщениями Telegram принял решение отказаться от первичного размещения монет (ICO). Также не планируется предлагать цифровые монеты сервиса для публичной продажи. Об этом ресурсу The Wall Street Journal сообщил анонимный источник.

Другой источник сообщил, что отказ от ICO вызван ужесточением правил со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Комиссии по торговле товарными фьючерсами США и других регулирующих органов. Эти ужесточения произошли уже после того, как руководство Telegram приняло решение произвести ICO, первые слухи о котором начали появляться в январе этого года.

Также нельзя исключать, что Telegram уже смог собрать достаточную сумму денег благодаря частным продажам и теперь не испытывает необходимости в ICO. Предварительные продажи в феврале собрали $850 млн от 81 инвестора. В марте компания сообщила, что смогла привлечь ещё $850 млн от 94 инвесторов. Суммарно, компания получила $1,7 млрд менее чем от 200 частных инвесторов.

Предполагается, что собранные деньги будут направлены на финансирование проекта Telegram Open Network. Эта сеть станет своего рода публичной платформой для совершения операций и выступит в качестве альтернативы платёжным системам Visa или Mastercard.

Источник: The Verge