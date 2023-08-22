Новости Софт 22.08.2023 в 09:45

X (Twitter) тестирует публикацию новостей без заголовков ─ только изображение и ссылка

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Илон Маск продолжает проводить эксперименты с социальной сетью X (ранее известной как Twitter). В этот раз он захотел удалить из публикаций заголовки новостных материалов.

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Предполагается, что в результате этих изменений сообщения будут содержать только главное изображение из новости и ссылку на нее. Заголовок, поясняющий содержание новости или статьи, будет удаляться силами X перед публикацией. Также пользователь или издатель сможет добавить какой-либо собственный текст, чтобы описать суть новости или прокомментировать ее. При этом изображение также будет выполнять роль ссылки на новость.

В X уже приступили к тестированию этой функции. Однако пока не сообщается, когда она будет запущена и будет ли она вообще запущена.

«Это то, чего хочет Илон», ─ заявил источник. «Они показали ее рекламодателями, которым это не понравилось, но это происходит».

Отмечается, что удаление заголовков позволит уменьшить высоту отдельных публикаций, что поможет отображать больше контента в ленте пользователей. Кроме того, Илон Маск «считает, что это изменение поможет обуздать кликбейт».

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Источник: The Verge

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borowka

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