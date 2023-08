X (Twitter) тестирует публикацию новостей без заголовков ─ только изображение и ссылка

Илон Маск продолжает проводить эксперименты с социальной сетью X (ранее известной как Twitter). В этот раз он захотел удалить из публикаций заголовки новостных материалов.

Предполагается, что в результате этих изменений сообщения будут содержать только главное изображение из новости и ссылку на нее. Заголовок, поясняющий содержание новости или статьи, будет удаляться силами X перед публикацией. Также пользователь или издатель сможет добавить какой-либо собственный текст, чтобы описать суть новости или прокомментировать ее. При этом изображение также будет выполнять роль ссылки на новость.

(if this text was not here, all you would see is this image with no context, no headline, no description — but it would be a clickable article) pic.twitter.com/XIhUQymnv4

— Kylie Robison (@kyliebytes) August 22, 2023