X (Twitter) тестирует публикацию новостей без заголовков ─ только изображение и ссылка

Илон Маск продолжает проводить эксперименты с социальной сетью X (ранее известной как Twitter). В этот раз он захотел удалить из публикаций заголовки новостных материалов.

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Предполагается, что в результате этих изменений сообщения будут содержать только главное изображение из новости и ссылку на нее. Заголовок, поясняющий содержание новости или статьи, будет удаляться силами X перед публикацией. Также пользователь или издатель сможет добавить какой-либо собственный текст, чтобы описать суть новости или прокомментировать ее. При этом изображение также будет выполнять роль ссылки на новость.

(if this text was not here, all you would see is this image with no context, no headline, no description — but it would be a clickable article) pic.twitter.com/XIhUQymnv4 — Kylie Robison (@kyliebytes) August 22, 2023

В X уже приступили к тестированию этой функции. Однако пока не сообщается, когда она будет запущена и будет ли она вообще запущена.

«Это то, чего хочет Илон», ─ заявил источник. «Они показали ее рекламодателями, которым это не понравилось, но это происходит».

Отмечается, что удаление заголовков позволит уменьшить высоту отдельных публикаций, что поможет отображать больше контента в ленте пользователей. Кроме того, Илон Маск «считает, что это изменение поможет обуздать кликбейт».

Источник: The Verge