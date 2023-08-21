Технічний збій в X (Twitter) знищив фото та посилання, опубліковані в соцмережі до грудня 2014-го року

У переліку опинилось і знамените селфі Еллен Дедженерес з церемонії «‎Оскар», яке чи не найбільше ретвітили на платформі – його врешті-решт відновили, що не можна сказати про більшість дописів, опублікованих у Twitter до грудня 2014 року.

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Через збій у X (Twitter) перестали відображатись старі дописи з прикріпленими зображеннями чи будь-якими скороченими гіперпосиланнями.

More vandalism from @elonmusk. Twitter has now removed all media posted before 2014. Thats – so far – almost a decade of pictures and videos from the early 2000s removed from the service. For example, here’s a search of my media tweets from before 2014. https://t.co/FU6K34oqmA — Tom Coates (@tomcoates) August 19, 2023

Проблеми, ймовірно, розпочались ще минулого тижня, а старший редактор The Verge Річард Лоулер звернув увагу на те, що не відображаються саме дописи, опубліковані до 2014-го року. Відео відображаються у звичний спосіб, однак посилання на YouTube, наприклад, тепер є лише текстом із URL-адресою t.co, яка не працює.

У суботу зникло відоме селфі ведучої церемонії «‎Оскар» 2014-го року Еллен Дедженерес з кінозірками, зроблене просто під час трансляції. З того часу, його поширили на платформі понад 2 мільйони разів.

Власник соцмережі Ілон Маск та генеральна директорка Лінда Яккаріно поки жодних коментарів щодо збою не надали, хоча публікація Дедженерес врешті-решт була відновлена.

Це вже не перший великий збій, який стався з моменту як Маск заволодів соцмережею та значно скоротив команди. Один із найгучніших – пов’язаний з «‎денним обмеженням твітів» стався у лютому – працівник тоді випадково видалив дані про ключову функцію, а усю команду, відповідальну за помилку, звільнили.

У 2016 році Twitter додав «‎розширене відображення URL-адрес» з можливістю попереднього перегляду для сайтів, які не враховувались в обмеження у 140 символів для дописів. Згідно з документацією розробників, метадані для цих доповнень «почали з’являтися» якраз в грудні 2014 року, чим можна пояснити таке вибіркове видалення.

Джерело: Insider, The Verge