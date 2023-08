Технічний збій в X (Twitter) знищив фото та посилання, опубліковані в соцмережі до грудня 2014-го року

У переліку опинилось і знамените селфі Еллен Дедженерес з церемонії «‎Оскар», яке чи не найбільше ретвітили на платформі – його врешті-решт відновили, що не можна сказати про більшість дописів, опублікованих у Twitter до грудня 2014 року.

Через збій у X (Twitter) перестали відображатись старі дописи з прикріпленими зображеннями чи будь-якими скороченими гіперпосиланнями.

More vandalism from @elonmusk. Twitter has now removed all media posted before 2014. Thats – so far – almost a decade of pictures and videos from the early 2000s removed from the service.

For example, here’s a search of my media tweets from before 2014. https://t.co/FU6K34oqmA

— Tom Coates (@tomcoates) August 19, 2023