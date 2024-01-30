X/Twitter разблокировал Тейлор Свифт в поиске — после временного ограничения из-за потока порнодипфейков

Ранее запросы, которые включали имя певицы, не срабатывали, выдавая сообщение об ошибке.

X Илона Маска разблокировал Тейлор Свифт — после того, как на несколько дней отключил эту возможность из-за наплыва сгенерированных ИИ порноизображений певицы.

«‎Поиск снова работает. Мы продолжим следить за попытками распространения этого контента и будем удалять его везде, где найдем», — сказал Джо Бенаррох, руководитель бизнес-операций X.

На прошлой неделе откровенные изображения Свифт, созданные искусственным интеллектом, собрали десятки миллионов просмотров на X, ранее известном как Twitter. Певица стала абсолютной звездой 2023 года — концерты с ее участием вызвали сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению силой 2,3 балла, продажи билетов на ее фильм-концерт били рекорды и в конце концов журнал Time признал певицу «‎Человеком года».

В то же время Свифт не единственная, кто стал мишенью новой технологии — ранее неизвестные использовали фейковый голос Джо Байдена, чтобы призвать демократов пропустить праймериз.

С тех пор как Илон Маск приобрел Twitter в 2022 году, его критиковали за собственные противоречивые публикации и попытки пересмотреть политику модерации контента на платформе. Многие рекламодатели отказались от расходов на X переживая, что их объявления будут появляться рядом с «‎вредоносными» публикациями. В прошлом году Маск и гендиректор соцсети Линда Яккарино сформулировали новую политику под названием «‎свобода слова, а не охваты», которая ограничивает распространение некоторых публикаций, но воздерживается от их удаления.

Многотысячные увольнения в Twitter коснулись и команды по модерации контента, однако сейчас соцсеть, похоже, таки признала свою ошибку и собирается нанять 100 модераторов для нового офиса в Остине, Техас. «‎Центр передового опыта доверия и безопасности» сосредоточится на борьбе с контентом, посвященном, в том числе жестокому обращению с детьми.

Компания объявила об открытии центра как раз накануне слушаний в Сенате США касаемо сексуальной эксплуатации детей в Интернете. Планируется, что 31 января свои показания даст Линда Яккарино вместе с генеральными директорами Meta, Snap, TikTok и Discord.