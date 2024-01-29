X/Twitter заблокировал в поиске запрос «‎Тейлор Свифт» и запускает центр «‎‎противодействия вредоносному контенту»

После распространения сгенерированных искусственным интеллектом порноизображений Свифт соцсеть полностью заблокировала поисковые запросы о певице.

В ответ на запрос X выдавал сообщение об ошибке: «Что-то пошло не так. Попробуйте перезагрузить страницу‎».

«‎Это временная мера, которую мы принимаем с большой осторожностью, поскольку предоставляем приоритет безопасности в этом вопросе», — сказал Джо Бенаррох, руководитель бизнес-операций X.

Распространение фейковых порноизображений Свифт уже осудили профсоюз актеров и CEO Microsoft Сатья Наделла, который назвал злоупотребление ИИ «‎ужасным». Ранее рыночная капитализация компании впервые превысила оценку в $3 трлн, что стало возможным благодаря внедрению искусственного интеллекта в продукты Microsoft и большим инвестициям в технологию.

Тейлор Свифт стала абсолютной звездой 2023 года — концерты с ее участием вызывали сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению силой 2,3 балла, продажи билетов на ее фильм-концерт били рекорды и в конце концов журнал Time признал певицу «Человеком года‎».

Как сообщает Reuters, в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала фейковые порноизображения «‎тревожными» и заявила, что социальные сети обязаны предотвращать распространение такой дезинформации. Она добавила, что контроль за фейковыми изображениями, созданными ИИ, непропорциональный и больше всего влияет на женщин.

Согласно отчету The New York Times, одно из «изображений‎» Свифт, опубликованное на X, просмотрели 47 миллионов раз, прежде чем аккаунт был приостановлен.

С тех пор как Илон Маск приобрел Twitter в 2022 году, его критиковали за собственные противоречивые публикации и попытки пересмотреть политику модерации контента на платформе. Многие рекламодатели отказались от расходов на X переживая, что их объявления будут появляться рядом с «‎вредоносными» публикациями. В прошлом году Маск и гендиректор соцсети Линда Яккарино сформулировали новую политику под названием «‎свобода слова, а не охваты», которая ограничивает распространение некоторых публикаций, но воздерживается от их удаления.

Многотысячные увольнения в Twitter коснулись и команды по модерации контента, однако сейчас соцсеть, похоже, таки признала свою ошибку и собирается нанять 100 модераторов для нового офиса в Остине, Техас. «‎Центр передового опыта доверия и безопасности» сосредоточится на борьбе с контентом, посвященном, в том числе жестокому обращению с детьми.

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Компания объявила об открытии центра как раз накануне слушаний в Сенате США касаемо сексуальной эксплуатации детей в Интернете. Планируется, что 31 января свои показания даст Линда Яккарино вместе с генеральными директорами Meta, Snap, TikTok и Discord.

В пятничной публикации в блоге X сообщила, что приостановила 12,4 миллиона аккаунтов в прошлом году за нарушение правил сексуальной эксплуатации детей, что, по данным компании, больше по сравнению с 2,3 миллиона учетных записей в 2022 году.