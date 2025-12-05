Xiaomi 17 Ultra: первые живые фото подтверждают радикальные изменения камеры

Xiaomi готовится представить свой новый флагманский камерофон Xiaomi 17 Ultra. Официальная презентация ожидается в конце этого месяца в Китае. Хоть компания еще молчит о характеристиках, утечки не останавливаются. В сети появились свежие шпионские фото смартфона, которые дают возможность рассмотреть его задние камеры даже через защитный чехол.

На снимках видно, что Xiaomi 17 Ultra получит тройную основную камеру, причем производитель, похоже, изменил подход к компоновке модулей. Хоть чехол скрывает большую часть блока камер, сквозь вырезы четко видно три объектива. Один из них имеет характерную квадратную форму — это перископный телеобъектив, который обычно отвечает за большой оптический зум. Рядом можно заметить вспышку и еще несколько отверстий под дополнительные датчики.

Ранее в сети также появились фото комплекта для фотографов для этой модели. Они показали, что смартфон может сохранить круглый модуль камер, как у Xiaomi 15 Ultra, но теперь — с тремя сенсорами вместо четырех. В то же время есть шанс, что компания полностью изменит дизайн и сделает модуль похожим на тот, что устанавливают в Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max — прямоугольной формы.

Другие утечки описывают конкретную конфигурацию камеры Xiaomi 17 Ultra:

основной сенсор 50 Мп, возможно OmniVision OV50X с большим дюймовым форматом;

перископический телеобъектив 200 Мп — очень высокое разрешение для зум-камеры;

ультраширокоугольный модуль 50 Мп.

Этот переход с четырех камер на три должен подчеркнуть ставку на качество каждого сенсора в отдельности, а не на количество.

Внешне устройство на фото имеет металлическую рамку со вставками под винты, но пока непонятно, это тестовый образец или такой вид получит коммерческая версия.

Под капотом Xiaomi 17 Ultra, вероятно, получит флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Еще есть слухи о большой батарее емкостью от 6000 до 7000 мА-ч.

Источник: gizmochina, gsmarena