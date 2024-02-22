Новости Устройства 22.02.2024 в 17:33 comment views icon

Xiaomi анонсировала в Китае ориентированный на фотосъемку Xiaomi 14 Ultra. Цена — от $900

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Юрій Орос

Автор новостей

Xiaomi анонсировала в Китае ориентированный на фотосъемку Xiaomi 14 Ultra. Цена — от $900

У Xiaomi новый флагманский смартфон. Анонсированный в Китае Xiaomi 14 Ultra обладает рядом интересных фотографических характеристик, включая основную камеру с большим дюймовым сенсором (в частности, Sony LYT-900) и переменной диафрагмой на 1024 ступени в диапазоне от f/1.63 до f/4.0. Цены стартуют от 6 499 иен (около 904 долларов) за 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ, и до 7 799 иен (около 1 084 долларов) за 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ постоянной памяти, когда телефон поступит в продажу 27 февраля. Также есть специальная титановая модель, которая будет стоить 8 799 иен (около 1 224 долларов).

До международного запуска телефона осталось недолго. Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что телефон появится на презентации компании на Всемирном мобильном конгрессе MWC в Барселоне, где его представят вместе с Xiaomi 14 и 14 Pro, который был запущен в Китае в октябре прошлого года, передаёт The Verge.

Подчеркивая фотографические возможности телефона, Xiaomi возвращает специальный набор для фотографирования для 14 Ultra, который добавляет к телефону ручку и кнопку спуска затвора. Ручка подключается через USB-C и содержит дополнительный аккумулятор на 1500 мАч и настраиваемые элементы управления, которые можно использовать для регулировки диафрагмы, выдержки или ISO.

Xiaomi анонсировала в Китае ориентированный на фотосъемку Xiaomi 14 Ultra. Цена — от $900

Но аксессуар не столь важен, как то, что происходит в самом телефоне, где, кроме основного 50-Мп датчика на один дюйм, есть три дополнительные 50-Мп камеры: телефото с 3,2-кратным оптическим зумом, перископ с 5-кратным оптическим зумом и ультраширокоугольная с полем зрения 122 градуса. Эти камеры размещены в большом круглом выступе, а не в квадратном, как в моделях 14 и 14 Pro.

Как и 14 и 14 Pro, 14 Ultra также работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3а его экран имеет такие же характеристики, как и у 14 Pro: диагональ 6,73 дюйма, разрешение 1440p, максимальную частоту обновления и пиковую яркость 120 Гц и 3 000 нит соответственно. Устройство защищено от пыли и воды по стандарту IP68.

В чем 14 Ultra действительно имеет преимущество над 14 Pro, так это в емкости аккумулятора. Она составляет 5300 мАч, а не 4880 мАч, хотя удивительно, что максимальная мощность быстрой зарядки — 90 Вт, а не 120 Вт, как у 14 Pro. 14 Ultra также можно заряжать беспроводным способом со скоростью до 80 Вт.

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