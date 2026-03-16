Новости IT-бизнес 16.03.2026

Новый глобальный фактор может привести к взрывному росту цен на ПК и смартфоны

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Новий глобальний фактор може призвести до вибухового зростання цін на ПК та смартфони

Появился новый глобальный фактор, который может повлиять на цены и вызвать серьезное подорожание компьютеров и мобильных устройств. Он связан с материалом, о котором большинство пользователей никогда не задумывается — галлием.


Галлий является важным компонентом для производства полупроводников и специализированных чипов, которые используются в широком спектре электроники — от ноутбуков до мобильных телефонов. Когда цена на этот металл растет или его поставки сокращаются. Это напрямую влияет на стоимость производства электроники. Данные рынка показывают, что цены на галлий резко выросли в последние месяцы, достигнув примерно $2 100 за килограмм в начале марта 2026 года, более чем вдвое превысив уровни начала 2025 года. Хотя проблема лежит глубоко в цепи поставок полупроводников, аналитики предупреждают, что эффект домино в конце концов может достичь рынка потребительской электроники.

Почему материалы для чипов внезапно дорожают? Сочетание геополитической напряженности и ограничений в поставках стимулирует последний скачок цен. Конфликт на Ближнем Востоке вызвал беспокойство относительно глобальных поставок энергии и логистических маршрутов, что повышает затраты на многочисленные промышленные материалы, используемые в производстве полупроводников. DigiTimes сообщает, что несколько высокотемпературных металлов, которые применяются в чипмейкинге, включая вольфрамом, танталом и молибденом, также подверглись резкому росту цен.

Данные: PMarketSearch.com

Галлий используется в таких технологиях, как GaN-чипы (gallium nitride) и другие сложные полупроводники, которые обеспечивают высокую эффективность и скорость в современных электронных устройствах. Поэтому любые проблемы с поставками галлия могут ощутимо повлиять на отрасль. Кроме чипов, галлий применяется в LED-подсветке дисплеев, лазерах, оптических сенсорах и микроволновых усилителях. Например, современные OLED-экраны смартфонов и ноутбуков содержат тонкие слои галлия в составе сплавов для улучшения яркости и энергоэффективности. Кроме того, высокопроизводительные процессоры и графические карты для игр и дата-центров используют галлий в схемах силовых транзисторов и радиочастотных модулях.

Примерно 90% радиочастотных чипов в смартфонах изготавливаются на основе арсенида галлия (GaAs). Только эта категория потребляет около 180 тонн галлия в год, а развитие 5G-инфраструктуры повышает спрос еще примерно на 15% ежегодно. Проблему усложняет и то, что галлий не добывается как отдельный металл, а является побочным продуктом переработки бокситов и других руд. Из-за этого производство трудно быстро нарастить: даже если спрос резко возрастает, увеличение предложения требует расширения алюминиевой или цинковой промышленности. Кроме того, коммерческая переработка и переработка галлия почти не развиты, что делает рынок еще более чувствительным к геополитическим рискам.


Данные: StockHead.com.au

Еще одна причина беспокойства — высокая концентрация производства галлия в одной стране. По оценкам отраслевых исследований, Китай контролирует около 95-98% мирового производства этого металла, что создает серьезную зависимость для глобальной электронной индустрии. Ежегодный объем производства галлия в мире составляет примерно 700-760 тонн, причем значительная часть используется в производстве сложных полупроводников для смартфонов, сетей 5G и оборонных систем.

Аналитики прогнозируют, что из-за дефицита галлия цены на ПК могут вырасти на 3-7% в 2026 году, а на мобильные устройства — до 5-10%, особенно для моделей с высокопроизводительными GPU и дисплеями с OLED или mini-LED. Производители крупных брендов, таких как NVIDIA, AMD и Apple, уже начали закладывать дополнительные расходы на закупку галлия в свои бюджеты производства, чтобы избежать перебоев в выпуске новых чипов. Для рынка мобильных устройств это означает, что даже средние смартфоны с экранами AMOLED и поддержкой 5G могут подорожать на $30-$70 за единицу, если поставки галлия будут оставаться ограниченными. Аналитики также отмечают, что производители пытаются оптимизировать использование галлия и искать альтернативные материалы, но это потребует времени и дополнительных инвестиций в новые технологии производства.

Китай заборонив експорт в США галію, германію, сурми, важливих для виробництва електроніки та зброї

Спецпроекты
Зенітні дрони – новий ешелон ППО. Як вони покращать захист енергетики? Розбираємо на прикладі WIY STRILA
Топові QD-OLED і Mini‑LED монітори MSI для ігор, роботи та кіно у 2026 році

Источник: Digital Trends

Популярные новости

arrow left
arrow right
Китай запретил электромобили со скрытыми дверными ручками
Microsoft Copilot научился отправлять напоминания: только на смартфон и с вашего разрешения
Китай и Индия сократили угольную энергетику, в США она растет вместе с ценами
Такмед в смартфоне: в «Армия+» добавили бесплатный симулятор оказания помощи раненым
Оранжевый — хит сезона: в Китае раскупили 10 млн iPhone 17 Pro Max благодаря "космическому" цвету
Парадокс: в США дорожают подержанные Tesla, тогда как все остальные электромобили падают в цене
CEO Anthropic критикует экспорт ИИ-чипов NVIDIA в Китай: "Как продавать ядерное оружие Северной Корее"
Мегаконсоль: модlерка собрала PS5, Xbox Series X и Switch 2 в одном устройстве
Новый модульный концепт Tecno: телефон, который "примагничивает" все, даже оптический объектив
Китай запустил первый в мире 5-тонный eVTOL: 10 пассажиров и полет до 1500 км
Китай запрещает руль-штурвал в авто вслед за скрытыми ручками: все — в стиле Tesla
Более 460 км: Китай строит гигантский барьер из тысяч гражданских судов вблизи Тайваня
Обошли NASA: Китай создал первое в мире ПО для измерения времени на Луне
ЦРУ тайно предупредили Apple, Nvidia и AMD о вторжении Китая на Тайвань в 2027 году, — The New York Times
Илонофон? SpaceX готовит смартфон со встроенной спутниковой связью Starlink
Китайский программист умер после работы за семерых по 16+ часов в день
В Китае завирусилось приложение "Ты мертв?" — оно проверяет активность одиноких людей
Китайские ИИ-модели захватили 61% глобального рынка: MiniMax и Moonshot уже опередили Claude, ChatGPT и Gemini
Илон Маск, подвинься: Китай официально проектирует многоразовые ракеты следующего поколения
"Убийца Starlink": Китай создал первое в мире микроволновое оружие на 20 ГВт
Китай запретил показы фильма "Человек-паук" в 2021 году из-за Статуи Свободы, поэтому в 4-й части ее уберут
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить