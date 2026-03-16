Новый глобальный фактор может привести к взрывному росту цен на ПК и смартфоны

Появился новый глобальный фактор, который может повлиять на цены и вызвать серьезное подорожание компьютеров и мобильных устройств. Он связан с материалом, о котором большинство пользователей никогда не задумывается — галлием.





Галлий является важным компонентом для производства полупроводников и специализированных чипов, которые используются в широком спектре электроники — от ноутбуков до мобильных телефонов. Когда цена на этот металл растет или его поставки сокращаются. Это напрямую влияет на стоимость производства электроники. Данные рынка показывают, что цены на галлий резко выросли в последние месяцы, достигнув примерно $2 100 за килограмм в начале марта 2026 года, более чем вдвое превысив уровни начала 2025 года. Хотя проблема лежит глубоко в цепи поставок полупроводников, аналитики предупреждают, что эффект домино в конце концов может достичь рынка потребительской электроники.

Почему материалы для чипов внезапно дорожают? Сочетание геополитической напряженности и ограничений в поставках стимулирует последний скачок цен. Конфликт на Ближнем Востоке вызвал беспокойство относительно глобальных поставок энергии и логистических маршрутов, что повышает затраты на многочисленные промышленные материалы, используемые в производстве полупроводников. DigiTimes сообщает, что несколько высокотемпературных металлов, которые применяются в чипмейкинге, включая вольфрамом, танталом и молибденом, также подверглись резкому росту цен.

Галлий используется в таких технологиях, как GaN-чипы (gallium nitride) и другие сложные полупроводники, которые обеспечивают высокую эффективность и скорость в современных электронных устройствах. Поэтому любые проблемы с поставками галлия могут ощутимо повлиять на отрасль. Кроме чипов, галлий применяется в LED-подсветке дисплеев, лазерах, оптических сенсорах и микроволновых усилителях. Например, современные OLED-экраны смартфонов и ноутбуков содержат тонкие слои галлия в составе сплавов для улучшения яркости и энергоэффективности. Кроме того, высокопроизводительные процессоры и графические карты для игр и дата-центров используют галлий в схемах силовых транзисторов и радиочастотных модулях.

Примерно 90% радиочастотных чипов в смартфонах изготавливаются на основе арсенида галлия (GaAs). Только эта категория потребляет около 180 тонн галлия в год, а развитие 5G-инфраструктуры повышает спрос еще примерно на 15% ежегодно. Проблему усложняет и то, что галлий не добывается как отдельный металл, а является побочным продуктом переработки бокситов и других руд. Из-за этого производство трудно быстро нарастить: даже если спрос резко возрастает, увеличение предложения требует расширения алюминиевой или цинковой промышленности. Кроме того, коммерческая переработка и переработка галлия почти не развиты, что делает рынок еще более чувствительным к геополитическим рискам.





Еще одна причина беспокойства — высокая концентрация производства галлия в одной стране. По оценкам отраслевых исследований, Китай контролирует около 95-98% мирового производства этого металла, что создает серьезную зависимость для глобальной электронной индустрии. Ежегодный объем производства галлия в мире составляет примерно 700-760 тонн, причем значительная часть используется в производстве сложных полупроводников для смартфонов, сетей 5G и оборонных систем.

Аналитики прогнозируют, что из-за дефицита галлия цены на ПК могут вырасти на 3-7% в 2026 году, а на мобильные устройства — до 5-10%, особенно для моделей с высокопроизводительными GPU и дисплеями с OLED или mini-LED. Производители крупных брендов, таких как NVIDIA, AMD и Apple, уже начали закладывать дополнительные расходы на закупку галлия в свои бюджеты производства, чтобы избежать перебоев в выпуске новых чипов. Для рынка мобильных устройств это означает, что даже средние смартфоны с экранами AMOLED и поддержкой 5G могут подорожать на $30-$70 за единицу, если поставки галлия будут оставаться ограниченными. Аналитики также отмечают, что производители пытаются оптимизировать использование галлия и искать альтернативные материалы, но это потребует времени и дополнительных инвестиций в новые технологии производства.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: Digital Trends