Xiaomi Mi 11 — первый смартфон на Snapdragon 888 — представят 28 декабря

Сразу после того, как Qualcomm представила флагманскую SoC Snapdragon 888, компания Xiaomi подсуетилась и сразу объявила, что Xiaomi Mi 11 станет первым смартфоном с этой SoC. Теперь же китайский производитель объявил точную дату презентации серии Xiaomi Mi 11 — она пройдет в Китае 28 декабря.

Что примечательно, презентация Xiaomi Mi 11 пройдет в некогда привычном офлайновом формате — в Китае, как известно, ситуация с коронавирусом позволяет проводить такие масштабные мероприятия.

В рамках серии Xiaomi Mi 11 ожидается две модели: базовая Mi 11 и продвинутая Mi 11 Pro. Обе получат SoC Qualcomm Snapdragon 888, 8-12 ГБ ОЗУ, экраны QHD+ с кадровой частотой 120 Гц и 108-мегапиксельные камеры. Что же касается различий, базовая будет немного компактнее с аккумулятором емкостью 4970 мА·ч и пиковой мощностью проводной зарядки до 55 Вт. То же время Mi 11 Pro будет выделяться сверхбыстрой зарядкой пиковой мощностью 100+ Вт (или выше) и батареей 4780 мА·ч.

До китайской премьеры Xiaomi Mi 11 остается еще шесть дней и, вероятно, к 28 декабря никаких секретов о смартфоне не останется — что не расскажут инсайдеры, как обычно, расскажет сама компания. Глобальный анонс Xiaomi Mi 11 ожидается в январе 2021 года. То есть, Xiaomi существенно ускорила выход нового флагмана — серия Xiaomi Mi 10 была представлена в Китае в феврале, а в конце марте вышла за пределы рынка Поднебесной. Очевидно, что сдвинуть сроки Xiaomi вынудил лидер рынка Samsung — презентация Galaxy S21 ожидается 14 января.