Xiaomi показала Redmi Note 14 Pro и Pro+ — релиз смартфонов через несколько дней

Xiaomi объявила время презентации смартфонов Redmi Note 14 и показала официальные изображения моделей Note 14 Pro и Pro+. Их вид заметно отличается от предшественников.

Redmi Note 14 Pro+ представлен в цвете Mirror Porcelain White. Серия изменила вид блока камер — теперь он сплошной, массивный и приближается формой к квадрату. Блок с тремя камерами и звонком расположен в центре верхней части аппарата. Внешнее металлическое кольцо текстурированное.

Смартфон имеет изогнутый по бокам дисплей и такую же заднюю стенку. Боковые грани закруглены, а верхняя приплюснутая и содержит отверстия микрофонов и динамика. также видно правую сторону с кнопками питания и громкости.

Redmi Note 14 Pro показали в цветах Phantom Blue и Twilight Purple. Здесь похожий по форме и расположению блок камер, но на небольшом островке и без общей стеклянной крышки.

Подтвержден выпуск обеих моделей Note 14 Pro с улучшенной ударопрочностью и водонепроницаемостью. По слухам, Note 14 Pro дебютирует с процессором Snapdragon 7s Gen 3, основной камерой на 50 МП и зарядкой 90 Вт.

Как сообщает Xiaomi, запуск серии Redmi Note 14 состоится на следующей неделе. Именно так и написано в заметке на Weibo: «до встречи на следующей неделе», поэтому неизвестно, в какой именно день. Впрочем дату почти наверняка объявят в ближайшее время.

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Источник: Weibo, GSMArena

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