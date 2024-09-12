Первый взгляд на Xiaomi 14T на 14T Pro, цены и технические характеристики

В TikTok появилось короткое видео, демонстрирующее смартфоны Xiaomi 14T и 14T Pro. Оригинальное видео очень быстро удалили, однако сохранились скриншоты.

Видно, что серия Xiaomi 14T наследует язык дизайна предшественников, но вид блока камеры кажется проще. Три объектива и вспышка расположены на квадратном островке с закругленными углами — все очень лаконично.

Трудно сказать по фотографиям, но похоже, что 14T Pro имеет плоский дизайн задней части и боковой рамки. Отделка имеет вид матового стекла с особым блестящим покрытием. Впрочем, стекло варианта не Pro кажется изогнутым. Также непросто определить размеры, но известно, что оба телефона имеют одинаковый дисплей.

В августе стали известны характеристики Xiaomi 14T и 14T Pro. 14T будет работать на базе процессора MediaTek Dimensity 8300 Ultra, а Pro получит Dimensity 9300+. Смартфоны ожидаются в конце сентября, в то время, как первые телефоны на Dimensity 9400 выйдут в октябре.

Телефоны предложат в трех цветах: Titanium Black, Titanium Grey и Titanium Blue. Вряд ли в смартфонах среднего диапазона цен будет настоящий титан, но точно об этом не известно.

Оба смартфона получают 6,67″ AMOLED-экран с частотой 144 Гц, разрешением 1220×2712 и пиковой яркостью 4000 нит. 14T получит 1/1,56″ основную камеру с сенсором Sony IMX906, 50 МП телефото с 2,6х оптическим зумом и 4х «оптическим эквивалентом» цифрового, а также 12 МП ультраширокоугольную камеру с углом обзора 120 градусов. Pro будет иметь большую основную камеру 1/1,31″ с сенсором Light Fusion 900 с 2х оптическим эквивалентом и такими же другими камерами. Оба телефона имеют 32 МП камеру для селфи и аккумулятор на 5000 мАч. Они также Они также имеют Wi-Fi 7 и Android 14 из коробки.

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Xiaomi 14T имеет размеры 160,5 x 75,1 x 7,8 мм и весит 195 г, тогда как 14T Pro — 160,4 x 75,1 x 8,39 мм и 209 г. Xiaomi 14T с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителем ожидается по цене €649, 14T Pro с 12 ГБ / 512 ГБ будет стоить €899.

Источник: GSMArena

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