Представлен смартфон Redmi K30 Ultra: чипсет Dimensity 1000+, AMOLED дисплей 120 Гц, NFC и цена от $287

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Помимо Xiaomi Mi 10 Ultra к своему 10-летию китайская компания также подготовила новый смартфон Redmi K30 Ultra. Это своего рода альтернатива версии Redmi K30 Pro, выполненная на базе процессора MediaTek Dimensity 1000+, которая отличается более доступной ценой.

Представленная новинка оснащена 6,67-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением Full HD+ (2400х1080 точек) и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость изображения заявлена на уровне 1200 нит. Дисплей лишён вырезов и отверстий, а фронтальная 20-мегапиксельная камера размещена в выдвижном блоке. Чипсет MediaTek Dimensity 1000+ дополнен оперативной памятью объёмом 6 или 8 ГБ и встроенным хранилищем ёмкостью 128, 256 или 512 ГБ.

На задней панели смартфона Redmi K30 Ultra расположена камера, состоящая из четырёх модулей. Главный модуль включает 64-мегапиксельный 1/1,72-дюймовый сенсор, фазовый автофокус и объектив с фокусным расстоянием 26 мм и диафрагмой f/1.9. Он дополнен 13-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем (диафрагма f/2.4, угол обзора 119 градусов), 5-мегапиксельным телефото и по совместительству макро модулем (диафрагма f/2.2, фокусное расстояние 50 мм, автофокус), а также 2-мегапиксельным сенсором для анализа глубины снимаемой сцены. Камера способна записывать видео в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду.

Представленная модель оснащена батареей ёмкостью 4500 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт, и соответствующее зарядное устройство включается в комплект поставки. Для подзарядки служит порт USB Type-C. Дополнительно сообщается о наличии двухдиапазонного модуля беспроводной связи Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, модуля Bluetooth 5.1, инфракрасного излучателя, модуля NFC и стерео динамиков. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 10 и содержит предустановленную фирменную оболочку MIUI 12.

Новый смартфон Redmi K30 Pro поступит в продажу в Китае с 14 августа. Цена базовой версии с 6 ГБ оперативной памяти с 128 Г встроенной флэш-памяти составляет около $287. За модель с конфигурацией памяти 8/128 ГБ предстоит заплатить $316. Версия с 8 ГБ и 256 ГБ встроенной флэш-памяти оценивается в $360. Наконец, топовая конфигурация, которая включает 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной флэш-памяти, стоит $388. Информация о сроках появления на рынке и цене международной версии смартфона Redmi K30 Ultra пока не сообщается.

Источник: gsmarena