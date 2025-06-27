Xiaomi представила Redmi K80 Ultra и планшет K Pad — флагман за $360

За минимальную цену смартфон Redmi K80 Ultra от дочерней компании Xiaomi имеет лучшие компоненты, с некоторыми нюансами. Но самый мощный процессор и огромная батарея гарантированы.

Redmi K80 Ultra

Наличие процессора MediaTek Dimensity 9400+ и батареи с выдающимися 7410 мАч и быстрой зарядки 100 Вт автоматически делает Redmi K80 Ultra одним из самых мощных флагманов. Максимальная комплектация предусматривает 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ накопитель ($530), в минимальной — 12/256 ГБ ($360).

Экран OLED с диагональю 6,83″ и разрешением 1280 x 2772 поддерживает частоту обновления 144 Гц и пиковую яркость 3200 нит. Он оснащен ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и 20 МП фронтальной камерой. Пожалуй, самым «нефлагманским» нюансом является единственная 50 МП камера OV Light Fusion 800 с дополнением с 8 МП сверхширокоугольником OV08F.

В корпусе, защищенном от воды и пыли по стандарту IP68, также размещены два больших коаксиальных стереодинамика AAC 1115. Телефон имеет размеры 163,1 x 77,9 x 8,2 мм и весит 219 г.

Он доступен в цветах Sandstone Gray, Moon Rock White, Spruce Green и Ice Front Blue. О глобальном релизе пока не сообщалось.

Redmi K Pad

Первый компактный планшет бренда имеет 8,8″ IPS-экран с разрешением 3008 x 1880 пикселей, частотой обновления 165 Гц и соотношением сторон 16:10. Начинка размещена в сплошном металлическом корпусе толщиной 6,46 мм, весит K Pad 336 г.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Планшет имеет такой же процессор Dimensity 9400+ и до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ накопителя. В наличии 8 МП фронтальная камера и 13 МП на тыльной стороне. Redmi K Pad позиционируется как игровой планшет, поэтому имеет продвинутую систему охлаждения в виде испарительной камеры площадью 12 050 мм².

Интересной деталью является наличие двух разъемов USB-C, один из которых расположен снизу, а второй — сбоку. Аккумулятор на 7500 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 67 Вт. Redmi K Pad доступен в черном, зеленом и сиреневом цветах. Базовая комплектация 12/256 ГБ стоит $390, тогда как топовая модель с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилищем данных имеет цену $585.

Источник: GSMArena