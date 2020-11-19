Xiaomi продала 140 млн смартфонов Redmi Note за шесть лет

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В то же время смартфоны Note 8 и Note 8 Pro заняли третье и четвертое место после iPhone 11 и Galaxy A51 в рейтинге самых продаваемых моделей первого полугодия 2020 года Omdia.

26 марта 2014 года Xiaomi выпустила первый смартфон Redmi Note и вот спустя шесть лет мировые продажи этой серии превысили 140 млн штук. В последний раз бренд Redmi, который 10 января 2019 года получил автономию в составе Xiaomi, делился статистикой продаж серии Redmi Note в марте этого года — тогда сообщалось о 110 млн проданных устройств. При этом только в октябре 2019 года бренд отмечал взятие рубежа в 100 млн. Иными словами, только за 2020 года было продано около 40 млн смартфонов серии Redmi Note.

Продажи серии Redmi Note 8, в которую входят модели Note 8, Note 8T и Note 8 Pro, превысили 30 млн единиц в мае 2020 года, причем Note 8T и Note 8 Pro занимали первые места рейтинга самых продаваемых смартфонов в четвертом квартала 2019 года.

В марте на рынок вышла серия Redmi Note 9, которая вскоре прирастет двумя новыми моделями — Redmi Note 9 5G и Redmi Note 9 Pro 5G. Их официальный анонс запланирован на 24 ноября. Ожидается, что Redmi Note 9 Pro 5G станет самым доступным 108-мегапиксельным смартфоном на рынке.