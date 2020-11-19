Новости
Xiaomi продала 140 млн смартфонов Redmi Note за шесть лет

Xiaomi продала 140 млн смартфонов Redmi Note за шесть лет

Xiaomi продала 140 млн смартфонов Redmi Note за шесть лет


В то же время смартфоны Note 8 и Note 8 Pro заняли третье и четвертое место после iPhone 11 и Galaxy A51 в рейтинге самых продаваемых моделей первого полугодия 2020 года Omdia.

26 марта 2014 года Xiaomi выпустила первый смартфон Redmi Note и вот спустя шесть лет мировые продажи этой серии превысили 140 млн штук. В последний раз бренд Redmi, который 10 января 2019 года получил автономию в составе Xiaomi, делился статистикой продаж серии Redmi Note в марте этого года — тогда сообщалось о 110 млн проданных устройств. При этом только в октябре 2019 года бренд отмечал взятие рубежа в 100 млн. Иными словами, только за 2020 года  было продано около 40 млн смартфонов серии Redmi Note.

Xiaomi продала 140 млн смартфонов Redmi Note за шесть лет

Продажи серии Redmi Note 8, в которую входят модели Note 8, Note 8T и Note 8 Pro, превысили 30 млн единиц в мае 2020 года, причем Note 8T и Note 8 Pro занимали первые места рейтинга самых продаваемых смартфонов в четвертом квартала 2019 года.

В марте на рынок вышла серия Redmi Note 9, которая вскоре прирастет двумя новыми моделями — Redmi Note 9 5G и Redmi Note 9 Pro 5G. Их официальный анонс запланирован на 24 ноября. Ожидается, что Redmi Note 9 Pro 5G станет самым доступным 108-мегапиксельным смартфоном на рынке.

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить