Xiaomi тизерит международную версию флагманских 14 и 14 Pro. Анонс скорее всего состоится в конце февраля на MWC

Серия Xiaomi 14 пока доступна только на китайском рынке, однако готовится к международному анонсу. По крайней мере так можно оценить тизер от Xiaomi India.

Серия Xiaomi 14 включает Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, и хотя компания не упоминает эти телефоны в своем посте, можно с уверенностью сказать, что речь именно о 14, поскольку в нем упоминается партнерство Xiaomi с Leica, а оба телефона оснащены объективами Leica.

#Xiaomi has been at the forefront of Smartphone innovation, while #Leica has built a legacy of excellence in iconic cameras.

Get ready to reimagine smartphone photography with a partnership that pushes boundaries. ✨

Stay tuned for something revolutionary. #XiaomixLeica pic.twitter.com/gzaMJA8Zz4

— Xiaomi India (@XiaomiIndia) February 1, 2024