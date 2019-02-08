Xiaomi запатентовала дизайн смартфона с дисплеем на всю лицевую панель корпуса

В этом году ожидается массовое появление смартфонов, в которых отверстие под камеру заменит вырез в экране. Но производители не оставляют надежд создать дизайн, в котором дисплей будет занимать всю лицевую панель корпуса. Одним из них является компания Xiaomi, которая 5 февраля 2019 года разместила в Глобальной базе данных дизайна Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) патент дизайна смартфона, в котором экран закругляется на все четыре грани корпуса.

Особенностью патента является то, что в дисплее нет никаких вырезов или отверстий под фронтальную камеру, разговорный динамик и датчики. Соответственно экран занимает всю лицевую панель, закругляясь на грани корпуса. Последний при этом должен быть полностью симметричным.

Кроме этого, патент указывает на то, что такой смартфон должен оснащаться двумя основными камерами. Впрочем, из него не ясно, будет ли в аппарате фронтальная камера. Вполне возможно, что Xiaomi сможет разметить её под дисплеем, а для разговорного динамика использовать пьезодинамическую технологию передачи звука через керамику, которую компания уже успела опробовать в модели Mi Mix.

Источник: LetsGo Digital