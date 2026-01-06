Новости Кино 06.01.2026 comment views icon

"Я тебе не доверяю": в трейлере фильма "Срыв" копы Бен Аффлек и Мэтт Дэймон дерутся из-за $20 млн

Маргарита Юзяк

"Я тобі не довіряю": у трейлері фільму "Зрив" копи Бен Аффлек і Метт Деймон б'ються через $20 млн

Netflix выпустил официальный трейлер криминального триллера «Срыв» (The Rip), в котором Бен Аффлек и Мэтт Дэймон снова работают вместе.

Сюжет крутится вокруг команды полицейских из Майами, которые находят $20 млн в заброшенном хранилище. Герои Аффлека и Дэймона пытаются посчитать деньги и не привлечь внимания на враждебной территории, куда «стекаются» все больше других игроков. Вся история сводится к одной напряженной ночи.

Находка ломает любое единство в команде: коллеги начинают подозревать друг друга и в какой-то момент уже трудно сказать, кому здесь вообще можно доверять. Мэтт Дэймон играет лейтенанта Дэйна Думарса, а Бен Аффлек — детектива-сержанта Джей Ди Бирна. В трейлере между ними возникает конфликт и даже звучат сомнения, что среди них завелся «стукач».

«Хочешь украсть этот куш? Просто скажи это вслух! Я сейчас тебе не доверяю, и это проблема», — кричит один из персонажей, когда полицейские начинают драку.

Фильм «Срыв» снял и написал Джо Карнахан по сюжету, созданному вместе с Майклом Макгрейлом. К актерскому составу также присоединились Стивен Юн, Тияна Тейлор, Саша Калле, Каталина Сандино Морено, Скотт Эдкинс и Кайл Чандлер.

Фильм The Rip стал первым сотрудничеством Netflix с продюсерской компанией Аффлека и Дэймона Artists Equity, основанной в 2022 году. Оба актера также являются продюсерами фильма вместе с Дани Бернфельдом и Лусианой Дэймон. Для Аффлека и Дэймона это уже 15-я совместная работа на экране или за кулисами. Последний раз вместе они появлялись в фильме «Эйр» (Air) в 2023 году. А чуть больше года назад режиссер фильма «Догма» анонсировал сиквел с ними.

Премьера ленты «Срыв» состоится 16 января на Netflix.

Источник: DeadLine / Netflix 



