Лучшая историческая драма на Netflix — это даже не оригинальный сериал Netflix

Если вы подписаны на Netflix и ищете отличный сериал в жанре исторической фантастики, вариантов немало. Например, «Последнее королевство» или «Бриджертон». Но один сериал превосходит оба — «Черные паруса», который изначально выходил на Starz, а теперь доступен на Netflix.





Действие «Черных парусов» разворачивается в основном в пиратском порту Нассау на острове Нью-Провиденс на Багамах. Речь о начале XVIII века — Золотом веке пиратства. Сериал мастерски сочетает факты и вымысел в незабываемый телевизионный опыт.

Являются ли «Черные паруса» действительно исторической фантастикой?

Да, по большей части. В сериале большой актерский ансамбль, но первый среди равных — капитан Флинт (Тоби Стивенс), лейтенант Британского королевского флота, который обратился к пиратству после жестокой измены. Теперь он противостоит коррумпированному влиянию цивилизации вместе с членами команды — Билли Боунсом (Том Хоппер) и Длинным Джоном Силвером (Люк Арнольд).

Эти имена вам могут быть знакомы по классической приключенческой книге Роберта Луиса Стивенсона «Остров сокровищ» — сугубо вымышленному произведению. Все верно: «Черные паруса» является приквелом к «Острову сокровищ», но включает реальные исторические события, чтобы придать истории правдоподобности. Например, ключевым сюжетным элементом в начале сериала есть испанский корабль «Урка де Лима», который действительно затонул в 1715 году; он был загружен сокровищами — это дает сериалу объяснение того, как Флинт завладел золотом, что стало таким важным сюжетным элементом в «Острове сокровищ».





Сериал также охватывает попытку английской короны взять под контроль Нассау, который был реальным местом, назначив Вудса Роджерса (Люк Робертс) королевским губернатором Багам. Многие персонажи взяты непосредственно из истории, включая настоящих пиратов — Чарльза Уэйна (Зак Макгован), Джека Рекхема (Тоби Шмиц), Энн Бонни (Клара Паже), Бенджамина Горнигольда (Патрик Листер), Неда Лоу (Тадг Мерфи) и Чернобородого (Рэй Стивенсон).

Есть и интересное смешение на грани факта и вымысла — например, персонаж Израиля Хэндса (Дэвид Уилмот), который был одновременно вымышленным героем «Острова сокровищ» и реальным пиратом из команды Чернобородого. Есть и другие интересные детали — например, Джек Рэкхем разрабатывает традиционный пиратский флаг, известный как «Веселый Роджер», что на самом деле и произошло. Многие события в «Черных парусах» не являются строго достоверными, но сериал настолько внимателен к деталям, что заставляет нас верить в них — а это уже больше половины дела.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Садитесь на борт «Черных парусов»: «Ван Пис» встречает «Игру престолов»

Если говорить о битвах, «Черные паруса» дарят нам действительно незабываемые — особенно когда со второго сезона бюджет значительно возрастает. Правда, первый сезон несколько сдерживает ограниченный бюджет и то, что большинство сюжетных линий еще не успело развиться, но начиная со второго сезона сериал ловит попутный ветер и уже не оглядывается. Это один из немногих сериалов, где стоит пробиться сквозь несколько скучных эпизодов в начале ради лучшего.

Впрочем, «Черным парусам» не нужно действие, чтобы быть интересными. В сериале немало драмы — ведь это, по сути, история о группе преступников, которые пытаются навести порядок (но не слишком большой) в сообществе людей, отвергших идею жить по закону. Пираты склонны делать что хотят, и таким образом персонажам, как Элинор Гатри (Анна Нью), очень трудно заставить их объединиться и противостоять призраку британского контроля — легитимизировать их ровно настолько, чтобы они могли выжить, а может, и процветать.

Пираты в «Черных парусах» морально неоднозначны, порой жестоки, прагматичны и противоречивы; есть что-то героическое в том, как они пытаются отвоевать себе место в мире, который предпочел бы их несуществование, но они не однозначные герои, как пираты в «Ван Писе». «Черные паруса» ближе по духу к сериалу вроде «Игры престолов» — где меньше говорится о том, кто добрый, а кто злой, и больше о том, кто может получить и удержать власть. И, как в «Игре престолов», ставки в «Черных парусах» реальны. Важные персонажи могут и погибают, поэтому зрители никогда не могут чувствовать себя слишком спокойно.

«Черные паруса» — большие от начала до конца

Без хорошего финала нет ничего. Но в отличие от «Игры престолов», финал которой разозлил фанатов, окончание «Черных парусов» широко приветствуется — оно связывает различные сюжетные линии сериала способом, уважающим и настоящую историю, и события «Острова сокровищ». Оно горько-сладкое, грустное, полное надежды и меланхолии, и оставляет ощущение, что вы только что посмотрели что-то выдающееся.

«Черные паруса» длятся четыре сезона и в общей сложности 38 эпизодов — достаточно, чтобы действительно погрузиться в сериал, но не настолько, чтобы нужна была вечность для завершения. Это идеальная плотно упакованная драма, и сейчас она стримится на Netflix.

Зависимость от исторической фантастики

Историческая фантастика — надежный жанр. Основа в реальных фактах дает прочный фундамент, но всегда останутся пробелы, которые авторы могут заполнить драмой, комедией и интригами. Не нужно придумывать весь аппарат — только интересную часть. И на Netflix есть тонна замечательной исторической фантастики, включая с «Короной», «Острогами Пики», «Викингами: Валгаллой» и прочим. «Черные паруса» органично вписываются в лучшее из этого перечня.

За кулисами: пиратский лагерь и корабль длиной 43 метра

Съемки «Черных парусов» происходили не на Багамах, а в Кейптауне, Южная Африка, где на студии Cape Town Studios была возведена полноценная декорация города Нассау — над ее строительством работала команда из 600 человек в течение четырех месяцев. Корабль «Морж», который фигурирует в сериале, строили тоже вручную — на это ушло около четырех-пяти месяцев, а его длина составила примерно 140 футов (более 42 метров).





Актеров также готовили серьезно: перед началом съемок они прошли трехнедельный «пиратский лагерь», где отрабатывали боевые сцены и морские навыки. После завершения съемок декорации и реквизит не пошли на свалку — их использовал другой сериал Starz, «Аутландер».

Сериал с Майклом Бэем и квир-подтекстом, которого никто не ожидал

Среди исполнительных продюсеров «Черных парусов» значится Майкл Бэй — режиссер, известный прежде всего взрывными блокбастерами, что для многих стало неожиданностью. Но не менее неожиданным проявился и глубокий социальный подтекст сериала: «Черные паруса» последовательно критикуют Британскую империю и ее реальные исторические преступления — против депортированных осужденных, порабощенных народов и всех, кто не соответствовал нормам тогдашнего общества.

Отдельно стоит отметить, что сериал изображает нескольких главных героев — в частности капитана Флинта и Энн Бонни — как бисексуальных персонажей, что для приключенческого жанра начала 2010-х было смелым шагом.





Источник: MakeUseOf