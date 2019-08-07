Япония выделит почти $1 млрд на передовые технологии

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Власти Японии намерены выделить почти миллиард долларов на развитие технологий, препятствующих потере функциональности в старости, а также решение других важных для страны проблем с помощью инноваций. По данным Nikkei Asian Review, на первые пять лет реализации этих проектов из казны страны предусмотрят в общей сложности 100 млрд йен ($921 млн).

Как сообщается, в ближайшее время для исследователей и ученых японское правительство проведет конкурс, на котором рассмотрит высокотехнологичные проекты в 25 отраслях. По задумке чиновников, развитие новых технологий поможет Японии раз и навсегда решить множество насущных проблем, таких как промышленные отходы, увеличение среднего возраста населения, загрязнение океана. К примеру, ввиду спада рождаемости власти ищут выхода в технологиях, которые позволили бы дольше оставаться активными и работоспособными — в частности, речь идет о создании киборгов.

Другие сферы интересов Японии — искусственная гибернация, «с помощью которой люди смогут погружаться в спячку, как это делают некоторые животные, что будет благоприятно сказываться на их здоровье и продлевать жизнь»; достижение 100% утилизации промышленных отходов в течение 30-40 лет, а также разработка технологий автоматического сбора и переработки океанического мусора.

Помимо этого, правительство Страны восходящего солнца видит большой потенциал в автоматизации сельского и лесного хозяйства, строительства и рыбного промысла. Согласно замыслу, роботизация этих отраслей позволит решить проблему с нехваткой рабочих рук на местном рынке труда. Также правительство Японии заинтересовано в развитии технологий искусственного интеллекта: страна намерена разработать, в частности, «алгоритм, который сможет выявлять среди исследований открытия, достойные Нобелевской премии».

Что касается дедлайна, то крайний срок завершения проектов — от 2035 до 2060.

Подать заявки на финансирование ученые из Японии и из-за рубежа смогут начиная с конца этого года.

Источник: hightech.plus