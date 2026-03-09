Stargate на минималках: OpenAI отказывается от расширения одного из крупнейших ЦОД

OpenAI и Oracle отказались от расширения одного из ключевых ЦОД в рамках масштабного проекта Stargate.





Речь идет о дата-центре для ИИ в Абилине на территории Техаса. По информации Bloomberg, в качестве арендатора дополнительных мощностей рассматривается Meta. Где-то с середины прошлого года OpenAI, Oracle и Crusoe обсуждали увеличение мощности ЦОД с 1,2 ГВт до примерно 2 ГВт на фоне активного противодействия местных властей.

Переговоры сорвались из-за сложных условий финансирования и изменчивых прогнозов по развитию со стороны OpenAI. Однако развитие ЦОД площадью более 370 тыс. м2 продолжается и несколько объектов уже введено в эксплуатацию. ЦОД в Абилине остается одним из крупнейших анонсированных на сегодня. Oracle довольно быстро проводит установку серверов на базе NVIDIA, которые OpenAI использует для обучения и развертывания моделей ИИ. Однако отношения между Oracle и компанией подрядчиком Crusoe остаются напряженными из-за проблем с надежностью.

Из-за зимней непогоды в начале года часть инфраструктуры жидкостного охлаждения была повреждена из-за чего несколько дней не работал ряд зданий. Из-за напряжения с Oracle Crusoe начала рассматривать кандидата на роль нового арендатора. В ситуацию вынуждена была вмешаться NVIDIA для обеспечения использования собственного оборудования и недопущения замены его на продукцию от AMD. Crusoe получила от NVIDIA депозит в размере $150 млн и помощь в привлечении Meta для аренды дополнительных мощностей.





Сотрудничество между Oracle и OpenAI продолжается. В июле прошлого года Oracle взялась разработать для OpenAI 4,5 ГВт мощностей для ЦОД и программа продолжается. Компании занимаются развитием датацентров и в других местах, в частности, на площадке вблизи Детройта. 1 ГВт сравним с мощностью ядерного реактора и способен обеспечить электричеством сотни тыс. домов в пиковые часы. Однако строительство АЭС не обсуждалось. Поэтому возможно местные жители и местные власти сопротивляются планам техногигантов, поскольку ожидают, что для производства электроэнергии будет использоваться уголь или газ.

Ранее мы писали, что датацентры США будут «выпивать» ежедневно столько же воды, сколько потребляет весь Нью-Йорк, уже к 2030 году. К тому же ЦОД будут потреблять 70% памяти в 2026 году: дефицит ударит по авто и электронике.

