Японский зонд Hayabusa2 возвращается на Землю с образцами астероида

На протяжении последних полутора лет космический аппарат JAXA Hayabusa2 служил спутником астероида Рюгу. Он приблизился достаточно близко, чтобы сделать забор грунта с астероида. Причём, это было сделано дважды.

Для сбора образцов аппарату приходилось спускаться вплотную к поверхности Рюгу, выстреливать в неё танталовой пулей, а затем собирать разлетающиеся обломки породы и пыль при помощи грунтозаборного устройства. Затем аппарат снова поднимался на высокую орбиту над астероидом.

Теперь же Hayabusa2 начал путь на Землю, чтобы доставить образцы астероида учёным. Космический аппарат отошёл от Рюгу в 10:05 по японскому времени (03:05 по Киевскому времени). Зонд сделал снимки Рюгу, когда он совершал манёвр отхода, и продолжит снимать астероид в течение следующих 5 дней. Космический аппарат будет медленно улетать, поэтому астероид будет постепенно уменьшаться на фотографиях, которые будут регулярно загружаться на сайт JAXA.

Asteroid Ryugu captured with the Optical Navigation Camera — Telescopic (ONC-T) immediately after departure. Image time is 10:15 JST (onboard time). This is a familiar sight, but realising that we can’t see it soon is sad! pic.twitter.com/QC18B1u1re

— HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) November 13, 2019