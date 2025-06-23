Космическая красота: 65 тысяч световых лет в детальной цветной карте галактики Скульптор

Астрономы получили самое детальное изображение далекой галактики Скульптор, которое раскрывает всю сложность галактических систем.
Галактика Скульптор находится на расстоянии 11 млн световых лет от Земли и также известна как NGC 253. Изображения были получены с помощью спектрографа Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE), установленного на Очень Большом телескопе в Чили.
Как подчеркивает руководитель группы астрономов Энрико Конджиу из Чилийского университета, галактика Скульптор очень удобна для наблюдения, поскольку достаточно близка для того, чтобы можно было разглядеть ее внутреннюю структуру и исследовать строительные блоки с невероятной детализацией. К тому же эта галактика достаточно большая, чтобы ее можно было рассматривать как единую систему.
Для создания единого изображения, охватывающего 65 тыс. световых лет, астрономам понадобилось 100 отдельных изображений, полученных в течение 50 часов наблюдений с помощью MUSE. В результате удалось получить невероятно детальное изображение этой галактики, общая протяженность которой составляет 90 тыс. световых лет.
«Мы можем увеличивать масштаб, чтобы изучать отдельные регионы, где формируются звезды, в масштабах, близких к масштабам отдельных звезд, но мы также можем уменьшать масштаб, чтобы изучать галактику в целом», — объясняет представительница группы астрономов из Гейдельбергского университета в Германии Кэтрин Креккель.
Первые результаты анализа изображения уже есть. Астрономам удалось обнаружить 500 новых планетарных туманностей, газовых и пылевых оболочек, выбрасываемых звездами, подобными Солнцу. Планетарные туманности, которые, несмотря на название, не имеют ничего общего с планетами, могут принести плоды в будущем, поскольку астрономы смогут использовать их для измерения расстояний. Следующим шагом для астрономов станет изучение того, как горячий газ протекает через NGC 253, изменяя состав и помогая создавать новые звезды.
«Как такие небольшие процессы могут влиять на галактику, общий размер которой в тысячи раз больше, до сих пор остается загадкой», — отмечает один из астрономов в группе из Университета штата Огайо в США Адам Лерой.
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Результаты исследования были опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics
Источник: LiveScience
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