Межпланетная станция «Хаябуса-2» во второй раз взяла пробы грунта с астероида Рюгу [Фотографии]

Межпланетная станция «Хаябуса-2» (Hayabusa-2) успешно совершила второй забор образцов грунта из области вблизи рукотворного ударного кратера на астероиде Рюгу. Касание поверхности произошло рано утром 11 июля, аппарат уже передал на Землю подтверждение успешности всей операции, трансляция операции сближения велась на YouTube-канале японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Эта операция была сопряжена с большим риском, так как в области приземления много валунов. Кроме того, после первого забора грунта видимость существенно ухудшилась из-за осевшей на объективах бортовых камер пыли. Тем не менее, команде миссии все удалось.

Забор грунта проводился в области C01-Cb, которая находится примерно в двадцати метрах к северу от искусственного кратера и имеет радиус около 3,5 метра.

Утром 10 июля станция начала контролируемый спуск с 20-километровой рабочей орбиты со скоростью около сорока сантиметров в секунду. На высоте около пяти километров скорость снижения была уменьшена до десяти сантиметров в секунду, а когда до поверхности оставалось около тридцати метров, аппарат завис в поисках светоотражающего маркера-целеуказателя, используемого для ориентации и определения высоты при помощи лидара. Последнее зависание над поверхностью Рюгу произошло на высоте 8,5 метров, после чего станция в 4:20 утра по киевскому времени максимально сблизилась с поверхностью астероида и выстрелила в нее танталовой пулей, собрав разлетевшиеся пыль и обломки породы при помощи грунтозаборного устройства. Затем аппарат начал резкий набор высоты и передачу телеметрических данных. Подтверждение успешности всех операций были принято в центре управления миссией в 4:51.

На официальной странице миссии в Twitter уже опубликовали фотографии, сделанные бортовыми камерами станции за мгновение до и после посадки:

[PPTD] These images were taken immediately after today’s touchdown (Jul 11) with the ONC-W1. First photo was taken at 10:06:32 JST (on-board time) and you can see the gravel flying upwards. Second shot was at 10:08:53 where the darker region near the centre is due to touchdown. pic.twitter.com/6OhrYShz4D

[PPTD] These images were taken before and after touchdown by the small monitor camera (CAM-H). The first is 4 seconds before touchdown, the second is at touchdown itself and the third is 4 seconds after touchdown. In the third image, you can see the amount of rocks that rise. pic.twitter.com/ssZU5TV3x9

