Японцы хотят отправить в космос робота-аватара

В начале сентября Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) представило проект под названием Avatar X, объявив о планах отправить в космос человекоподобного робота, управляемого оператором. Теперь к этой инициативе присоединилась робототехническая компания Meltin, которая совместно с JAXA и авиакомпанией ANA займётся разработкой технологии создания киборгов-аватаров MELTANT-α.

MELTANT-α – робот с сильными и быстрыми руками с тактильной отдачей, подобно человеческим. Поэтому он рассматривается в качестве идеального кандидата для проекта. JAXA надеется задействовать такого робота для проведения экспериментов, ремонта космической станций или строительства жилых сооружений в будущих межпланетных миссиях.

Пилотируемые миссии на данный момент являются чрезвычайно дорогими, тем более, что они не всегда подходят для определённых задач. Прежде, чем человечество осуществит амбициозные планы по отправке людей на Марс, более разумнее и безопаснее было бы использовать роботов для создания баз, в которых будут жить и работать первые поселенцы. Операторы могли бы управлять ими с орбитальной станции. Помимо ремонта, технического обслуживания и строительства, такие роботы, по задумке японских специалистов, способны выращивать продукты питания, оказывать медицинскую помощь и при необходимости даже выполнять хирургические операции.

Компании-партнёры проекта Avatar X планируют в этом году представить график выполнения поставленных задач, а уже в следующем – построить испытательный центр в Японии. Тестирование технологий будет проводиться на МКС / низкой околоземной орбите в 2020 году.

Источник: Engadget