Илон Макс анонсировал новую систему автономного вождения Tesla, улучшенную в 10 раз

Илон Маск анонсировал очередное обновление функции Full Self-Driving Supervised (FSD) для электромобилей Tesla, которое якобы принесет значительное улучшение. Об этом он написал в X (Twitter).

«Tesla обучает новую модель FSD с примерно 10-кратным увеличением количества параметров и значительным улучшением показателя потерь при видеокомпрессии. Если тестирование пройдет успешно, публичный релиз, вероятно, состоится в конце следующего месяца.»

Это уже второй раз в этом году, когда Маск подогревает интерес к обновлению системы автопилота. Однако реальные изменения в работе FSD на автомобилях пользователей не слишком ощутимы — особенно с начала года, когда Tesla сконцентрировалась на развертывании своего сервиса Robotaxi в Остине, штат Техас.

После запуска версии FSD v13 на автомобилях с оборудованием четвертого поколения (HW4) в конце прошлого года, сообщество энтузиастов не заметило существенного прогресса. Более того — некоторые данные указывают на ухудшение. Если во время первых пяти обновлений FSD v13 средний пробег между критическими вмешательствами водителя составлял около 510 миль (821 км), то с последними четырьмя обновлениями эта цифра снизилась до 431 мили (694 км). Хотя такое изменение можно объяснить и тем, что последние данные собраны на большем количестве пройденных миль, что дало более точные результаты.

Акционеры Tesla надеются, что задержка в развитии FSD компенсируется наработками, которые компания получила во время тестирование Robotaxi. Маск еще в июне намекал на новое обновление — тогда речь шла об увеличении параметров в четыре раза. Теперь он «улучшил» обещание до 10-кратного прироста и перенес срок на конец сентября.

Однако стоит быть осторожным с ожиданиями. В прошлый раз Маск обещал, что версия FSD v12.5 на HW4 покажет 5-кратный рост параметров — но на практике это принесло лишь 22% роста в пробеге между критическими вмешательствами. И даже это преимущество исчезло со следующими обновлениями: средний показатель упал до 184 миль (296 км), что значительно хуже, чем у предыдущей версии v12.3.

Обещания о революционных обновлениях Full Self-Driving звучат громко и уже давно, но пользователям Tesla стоит ориентироваться не на громкие цифры, а на реальные показатели эффективности. Даже если технологии и количество параметров растут, это еще не гарантирует улучшения безопасного поведения автопилота на дороге.

