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Новости Авто 26.07.2025 comment views icon

Tesla запускает Robotaxi в Сан-Франциско — настоящую автономность снова не завезли

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Tesla готовится расширить свою программу так называемого автономного такси Robotaxi в районе залива Сан-Франциско. Но «автономное» оно только на словах, ведь за рулем таки будет сидеть водитель.

За последние месяцы Tesla неоднократно пыталась создать эффект ускоренного прорыва в автономном вождении. Но реальность другая: полностью автономная система уровня 4 еще не готова к запуску. И после многих лет амбициозных, но невыполненных обещаний, Илон Маск стремится продемонстрировать хоть какой-то прогресс.

В прошлом месяце Tesla запустила сервис Robotaxi в Остине (Техас) с использованием модифицированных версий Model Y. Однако поскольку система еще не способна работать самостоятельно, в салоне постоянно находится так называемый «наблюдатель» — человек, который может в любой момент остановить авто. Это напоминает существующую версию системы Full Self-Driving, которую Tesla продает клиентам: она требует постоянного контроля водителя. И еще работу «автономных» Robotaxi контролирует удаленный оператор. И вдобавок, автомобили пока курсируют только в пределах ограниченной территории.

Что интересно, эти «наблюдатели» уже за первый месяц тестирования сервиса в Техасе вмешивались в работу авто десятки раз — и это только за 7000 миль (11265 км) пробега.

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Теперь Tesla готовится к запуску такого же сервиса Robotaxi в районе залива Сан-Франциско. По слухам, это может произойти уже в эти выходные. Однако ранее на этой неделе руководитель направления автономного вождения Tesla Ашок Элусвами подтвердил, что запуск в Bay Area состоится с человеком на водительском сиденье. По его словам, компания ждет разрешения от регуляторов, а тем временем запускает сервіс в «переходном» режиме — чтобы не терять времени.

Впрочем, по последним данным, Tesla даже не подавала официальные заявки на получение необходимых разрешений для коммерческой эксплуатации автономных автомобилей в Калифорнии.

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А тем временем Илон Маск продолжает рисовать радужные перспективы для сервиса Robotaxi. В рамках последнего финансового отчета он пообещал, что «к концу года сервис Tesla Robotaxi будет покрывать половину населения США».

Источник: electrek

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