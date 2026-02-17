tradfi
X / Twitter запускает Smart Cashtags: торговля криптовалютами и акциями прямо в ленте

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

X / Twitter запускає Smart Cashtags: торгівля криптовалютами і акціями прямо у стрічці

Платформа X готовится ввести новую функцию Smart Cashtags, которая будет не только показывать рыночные данные криптовалют и акций в ленте, но и позволит пользователям торговать цифровыми активами непосредственно из постов.


В ближайшие несколько недель компания планирует запустить Smart Cashtags, который станет большим шагом в трансформации X из соцсети в финансовое «суперприложение» со встроенными торговыми возможностями. Smart Cashtags — это модернизированная система связывания финансовых символов с живыми рыночными данными, включая криптовалюты и акции. Вместо простого текстового упоминания теперь каждый tag будет открывать страницу с актуальной ценой, графиком изменений, статистикой и списком постов, где упоминается актив.

«Smart Cashtags будут поддерживать данные почти в реальном времени для всего, что выпущено на блокчейне. Это означает, что пользователи смогут видеть информацию не только о крупных криптовалютах, таких как Bitcoin или Ethereum, но и о менее ликвидных токенах, DeFi-проектах и активах с низкой капитализацией», — сказал глава продуктового направления X Никита Бир.

По словам Бира, новая система позволит точно определять активы — включая конкретные смарт-контракты для токенов, что решает давнюю проблему путаницы с токенами в криптосообществе. Это особенно важно для экосистем, таких как Solana, где многие токены имеют похожие символы. Предварительные макеты интерфейса Smart Cashtags демонстрируют кнопки «Buy» и «Sell», что свидетельствует о планах X интегрировать торговые возможности непосредственно в приложение. Хотя технические детали исполнения ордеров еще не подтверждены, это может осуществляться через партнерские интеграции с криптобиржами.

X запускає Smart Cashtags: торгівля криптовалютами і акціями прямо у стрічці
Данные: Х

Smart Cashtags должны отличаться от предыдущих попыток Cashtags в 2022 году, которые показывали только диаграммы цен через внешние сервисы. Новая система планирует более глубокую интеграцию данных on-chain и обсуждений X для всех торгуемых активов. Поддержка криптовалют в Smart Cashtags уже привлекла внимание криптосообщества: в тестовых упоминаниях уточняется, что функция охватывает данные не только о крупных монетах, но и токены Solana-экосистемы — это демонстрирует желание X стать не только местом обсуждения крипто, но и инструментом для рыночных действий.

X запускає Smart Cashtags: торгівля криптовалютами і акціями прямо у стрічці
Данные: Х

Smart Cashtags продолжают общую стратегию X по финансовой интеграции, которая включает также запуск платежного сервиса X Money для переводов и хранения средств, что тестируется внутри компании. Параллельно с развитием Smart Cashtags, Илон Маск подтвердил, что X Money выйдет в ограниченной внешней бета-версии в течение 1-2 месяцев. Платежный сервис должен стать «центральным хабом всех денежных транзакций» в экосистеме X: пользователи смогут делать переводы, хранить средства, оплачивать сервисы и пользоваться инструментами для креаторов — все в одном «приложении для всего».

Ілон Маск запустив в Twitter / X новий месенджер з «шифруванням в стилі Bitcoin”


Источник: CoinPedia

