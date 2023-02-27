«Сталину понравилось бы» — Илон Маск отреагировал на новую функцию Google Фото, удаляющую ненужные фрагменты изображения

Глава Tesla и SpaceX, а с осени 2022-го года и многострадального Twitter, Илон Маск прокомментировал появление в Google Фото новой функции Magic Eraser.

На днях Google объявила, что функция удаления нежелательных элементов на фото Magic Eraser больше не эксклюзивна для линейки Pixel. Возможность уже распространяется среди всех подписчиков Google One, использующих приложение Google Фото на iOS или Android.

На примере, опубликованном Google, видно, как на фото убрали несколько человек на пляже, оставив в кадре только одну девушку. Илон Маск отреагировал на новость, добавив в Twitter два фото: на первом, сделанном в апреле 1937 года, изображены Иосиф Сталин и Николай Ежов, а на втором (отредактированном) Ежова уже нет.

«Сталину понравилась бы эта функция», — прокомментировал Маск.

Stalin would’ve loved this feature pic.twitter.com/cizT09xxty — Elon Musk (@elonmusk) February 24, 2023

Google Фото теперь может автоматически обнаруживать посторонние детали или людей на фотографии, которые затем можно легко удалить. Пользователи также могут обводить или вручную указывать, что они хотят стереть с изображения.

Еще одна функция Magic Eraser «Камуфляж» может менять цвет объектов, чтобы они естественно вписывались с остальными деталями изображения. Кроме того, эффект HDR на фотографиях помогает сбалансировать темный передний план и яркий фон (или наоборот), а также увеличить яркость и контрастность видео.

Ранее Маск уже отличался противоречивыми заявлениями в Twitter. В октябре миллиардер запустил опрос о «мире между Украиной и россией» — где, среди прочего, предложил отдать оккупантам Крым. А через несколько дней Маск предложил сделать Тайвань специальным административным районом Китая – в ответ тайваньские чиновники порекомендовали Илону «нанять политического советника».

Еще одно новое заявление Илона Маска касалось Революции Достоинства, которую тот обозвал «переворотом» в комментарии к обсуждению статьи американского профессора Джона Миршаймера (заявления которого нередко совпадают с российской пропагандой).

«Выборы [2010 года], возможно, были сомнительными, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был», — написал Маск.

В ответ советник главы ОП Михаил Подоляк посоветовал миллиардеру «перестать читать российские газеты».