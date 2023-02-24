Новости Софт 24.02.2023 в 13:45

Google сделал функцию Magic Eraser доступной на всех смартфонах, включая iPhone — нужна подписка Google One или Pixel

Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Google объявил, что функция удаления нежелательных частей изображений Magic Eraser, которая дебютировала в Pixel 6, больше не будет эксклюзивной для смартфонов с собственными чипами компании – иными словами, для линейки Pixel. Возможность уже распространяется среди всех подписчиков Google One, использующих приложение Google Photos на iOS или Android (а также среди всех пользователей Pixel).

Google Photos Magic Eraser

Magic Eraser и функция «Камуфляж», которая позволяет уменьшить цветовую интенсивность отвлекающих фоновых объектов, не стирая их полностью, будут доступны на любом уровне подписки Google One. Владельцы смартфонов Pixel – Pixel 5a и более старые модели – будут иметь доступ к «магического ластика» без необходимости оформлять платную подписку Google One.

Google Photos Magic Eraser

Google также добавил для подписчиков Google One и пользователей Pixel функции редактирования, такие как эффект HDR для видео и эксклюзивные стили редактора коллажей. Компания отмечает, что может пройти несколько недель, прежде чем все получат доступ к новым функциям редактирования фотографий.

Google Photos Collage

Это не первый раз, когда Google добавляет функции в One – люди, подписавшиеся на премиальные уровни, также получают доступ к услуге VPN, который можно использовать на телефонах с Android, компьютерах и iPhone. Компания также предоставила подписчикам доступ к настройке цветового фокуса, умным предложениям и другим возможностях.

Камера Pixel 8 будет использовать новую методику обработки HDR при съемке фото, которая значительно улучшит работу с движущимися объектами

Источник: Google


Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить