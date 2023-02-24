Google сделал функцию Magic Eraser доступной на всех смартфонах, включая iPhone — нужна подписка Google One или Pixel

Google объявил, что функция удаления нежелательных частей изображений Magic Eraser, которая дебютировала в Pixel 6, больше не будет эксклюзивной для смартфонов с собственными чипами компании – иными словами, для линейки Pixel. Возможность уже распространяется среди всех подписчиков Google One, использующих приложение Google Photos на iOS или Android (а также среди всех пользователей Pixel).

Magic Eraser и функция «Камуфляж», которая позволяет уменьшить цветовую интенсивность отвлекающих фоновых объектов, не стирая их полностью, будут доступны на любом уровне подписки Google One. Владельцы смартфонов Pixel – Pixel 5a и более старые модели – будут иметь доступ к «магического ластика» без необходимости оформлять платную подписку Google One.

Google также добавил для подписчиков Google One и пользователей Pixel функции редактирования, такие как эффект HDR для видео и эксклюзивные стили редактора коллажей. Компания отмечает, что может пройти несколько недель, прежде чем все получат доступ к новым функциям редактирования фотографий.

Это не первый раз, когда Google добавляет функции в One – люди, подписавшиеся на премиальные уровни, также получают доступ к услуге VPN, который можно использовать на телефонах с Android, компьютерах и iPhone. Компания также предоставила подписчикам доступ к настройке цветового фокуса, умным предложениям и другим возможностях.

Источник: Google