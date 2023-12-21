Новости IT-бизнес 21.12.2023 в 17:32 comment views icon

Илон Маск пытается компенсировать падение доходов X политической рекламой

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Юрій Орос

Автор новин

Илон Маск пытается компенсировать падение доходов X политической рекламой

В этом году Маск отменил запрет на политическую рекламу в X, введенный бывшим генеральным директором Twitter Джеком Дорси, — шаг, призванный согласовать позицию Маска как «абсолютистая свобода слова» и попытаться получить $100 млн от политической рекламы в 2024 году. Это наталкивается на скептицизм со стороны инсайдеров отрасли и подвергает сомнению надежда Маска компенсировать потери доходов, вызванные уходом с платформы крупных брендов.

«Термоядерный» иск Маска. Илон обвиняет Media Matters в «целенаправленной кампании», из-за которой ушли рекламодатели X

С этого момента компания увеличила свои инвестиции в эту сферу, в том числе организовав недавнее мероприятие с участием около 100 действующих и потенциальных политических клиентов в Вашингтоне с целью продвижения своих рекламных услуг, передает FT.

Главный исполнительный директор Линда Яккарино сообщила представителям отрасли, что она стремится к тому, чтобы в год больших выборов платформа приносила $100 млн ежегодного дохода от политической рекламы. X создала команду из около 10 человек, которая провела около 400 встреч и звонков с цифровыми маркетологами, стратегами, кампаниями и группами политического действия.

Новую команду X по продаже политической рекламы возглавил Стэн Макгуайр из Нью-Йорка, ранее работавший в сфере политических продаж для Hulu и Walt Disney. X наняла сына Яккарино Мэтью Мадразо для управления отношениями с республиканцами. Ветерану медийной рекламы Джонатану Фелпсу было доверено привлекать к сотрудничеству группы демократов.

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Компания также объявляет об увеличении количества вакансий в своей «растущей» команде по продаже политической рекламы в преддверии предстоящего избирательного цикла 2024 года, согласно объявлениям о работе в Интернете.

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