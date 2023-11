«Термоядерный» иск Маска. Илон обвиняет Media Matters в «целенаправленной кампании», из-за которой ушли рекламодатели X

Как и угрожал Маск с пятницы, X подала иск в суд на медиа-надзорную группу Media Matters из-за ее исследования, показавшего, что реклама в социальной сети появляется рядом с антисемитским контентом.

В своей жалобе X заявила, что Media Matters «сознательно и злонамеренно изготовила изображения, изображающие посты рекламодателей на платформе социальных сетей X Corp. наряду с неонацистским и бело-национальным маргинальным контентом», а также добавила «сфабрикованные изображения», как будто они представляют типичный опыт пользователя на платформе, передает Engadget.

Согласно данным расследования X Corp, Media Matters использовала учетную запись, которой более 30 дней, чтобы обойти рекламные фильтры и следить за группой пользователей, известных как производители «экстремального, маргинального контента», а также за крупнейшими рекламодателями на платформе. Затем группа продолжала прокручивать и обновлять свою ленту, чтобы генерировать «от 13 до 15 раз больше рекламы в час, чем просматривает среднестатистический пользователь X». Х заявил, что надзорный орган не дал никакого контекста относительно «принудительного, неаутентичного характера рекламы, которую он видел».

Кроме иска X, Media Matters также должна бороться с расследованием Кена Пакстона, генерального прокурора Техаса. Пакстон заявил, что его офис проверяет Media Matters, которую он назвал «радикальной организацией, выступающей против свободы слова», на предмет возможного мошенничества. Он проводит расследование, чтобы «убедиться, что общественность не была обмана схемами радикальных левых организаций, которые не хотели бы ничего больше, чем ограничить свободу, уменьшив участие в публичных мероприятиях». Как будто Маск специально подбирал такую ​​персону.

Media Matters опубликовала свои выводы после того, как владелец X Илон Маск ответил на твит, где говорилось, что евреи разжигают «ненависть к белым, которую, как они утверждают, хотят, чтобы люди перестали использовать против них». Маск написал: «Вы сказали чистую правду». После этого несколько известных рекламодателей отозвали свои кампании с платформы, таких как IBM, Apple, Disney, Paramount и Comcast. А Lionsgate конкретно назвала твит Илона причиной отзыва своей рекламы.

